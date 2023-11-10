https://ria.ru/20231110/khimki-1908731446.html

В Химках провели заседание оперштаба по отоплению с участием жителей

В Химках провели заседание оперштаба по отоплению с участием жителей - РИА Новости, 10.11.2023

В Химках провели заседание оперштаба по отоплению с участием жителей

Восстановление бесперебойной подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в Химках обсудили в рамках оперативного штаба под руководством вице-губернатора... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:39

2023-11-10T17:39

2023-11-10T17:39

химки

евгений хромушин

мосэнерго

жкх

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восстановление бесперебойной подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в Химках обсудили в рамках оперативного штаба под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным, представителями ТСК "Мосэнерго", управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Сегодня мы проводим уже 73-й штаб по вопросам теплоснабжения Химок. Глава проводит его дважды в сутки с целью контроля ситуации и оперативного решения возникающих вопросов. На этом штабе сегодня присутствуют жители, у которых ранее были жалобы на качество отопления. К примеру, по адресу улица Микояна дом 3. Сегодня жители сами подтвердили, что в квартирах тепло. Мы подтверждаем, что рисков нет", – приводятся в сообщении слова Хромушина. В заседании также приняли участие жители многоквартирных домов по улицам Микояна, Зеленой, Маяковского, Пролетарской и Юбилейному проспекту, в которых с начала отопительного сезона наблюдались проблемы с теплоснабжением. Они отметили, что вопрос решен и отопление подается без перебоев. В пятницу в округе работают 14 бригад, которые восстанавливают бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение в многоквартирных домах на улицах Кирова, Калинина, 9 Мая, Горной, Мельникова, Ленинградской, Мичурина, Речной, Дружбы, Фрунзе, Микояна, Маяковского, Советской, Панфилова и Юбилейном проспекте. Сотрудники администрации вместе с ТСК "Мосэнерго" и управляющими компаниями ежедневно проводят мониторинг проблемных адресов. "Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, мы приняли решение продлить работу оперативного штаба до самого завершения отопительного сезона. Как только к нам поступает обращение жителей, сразу передаем информацию ресурсоснабжающей организации и управляющим компаниям для проверки и определения плана работ. Для нас важно, чтобы зима прошла без масштабных сбоев. Пока на улице теплая погода, нужно в ускоренном темпе выполнить максимум возможных работ, в том числе на тех участках, где проблем на данный момент нет", - отметил Волошин. Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили более 240 повреждений на теплосети, а также дополнительно заменили более двух километров изношенного трубопровода.

https://ria.ru/20231105/khimki-1907635184.html

химки

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, евгений хромушин, мосэнерго, жкх