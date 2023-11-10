https://ria.ru/20231110/khamas-1908785720.html

ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 10.11.2023

ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T22:17

2023-11-10T22:17

2023-11-10T22:47

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север

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа."За дни боев военнослужащие уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами <...> ХАМАС на севере сектора Газа", — говорится в публикации в Telegram-канале.Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 30 октября сообщил о расширении наземной операции Израиля в анклаве. Он подчеркнул, что в эту зону вошли дополнительные боевые подразделения. В тот же день на окраине Газы появились танки. Впоследствии город оказался в окружении.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231110/izrail-1908777001.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, север, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон