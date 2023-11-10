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ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 10.11.2023
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22:17 10.11.2023 (обновлено: 22:47 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/khamas-1908785720.html
ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы
ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 10.11.2023
ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T22:17
2023-11-10T22:47
в мире
израиль
север
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа.&quot;За дни боев военнослужащие уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами &lt;...&gt; ХАМАС на севере сектора Газа&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 30 октября сообщил о расширении наземной операции Израиля в анклаве. Он подчеркнул, что в эту зону вошли дополнительные боевые подразделения. В тот же день на окраине Газы появились танки. Впоследствии город оказался в окружении.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231110/izrail-1908777001.html
израиль
север
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в мире, израиль, север, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон
В мире, Израиль, Север, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН
ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ заявил, что установил контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере Газы

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа.
«

"За дни боев военнослужащие уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами <...> ХАМАС на севере сектора Газа", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 30 октября сообщил о расширении наземной операции Израиля в анклаве. Он подчеркнул, что в эту зону вошли дополнительные боевые подразделения. В тот же день на окраине Газы появились танки. Впоследствии город оказался в окружении.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильСеверХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООН
 
 
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