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Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023
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16:37 10.11.2023 (обновлено: 17:02 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/khamas-1908709635.html
Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС
Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023
Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС
Евросоюз изучает дополнительные ограничительные меры против палестинского движения ХАМАС, которое уже признано в Евросоюзе террористической организацией,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:37
2023-11-10T17:02
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Евросоюз изучает дополнительные ограничительные меры против палестинского движения ХАМАС, которое уже признано в Евросоюзе террористической организацией, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы уже более 20 лет считаем ХАМАС террористической организацией. Мы открыты к тому, чтобы обсудить новые меры против ХАМАС, возможно, ввести персональные санкции против конкретных лиц, лидеров", - сказал европейский представитель.Он предположил, что в ЕС могут подумать о том, как бороться с финансированием ХАМАС. "Мы открыты к таким идеям", - сказал европейский представитель.В то же время, он сообщил, что не имеет информации о каких-либо предложениях по введению санкций против Израиля из-за операции в секторе Газа.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль
ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль
Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС

Евросоюз изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Евросоюз изучает дополнительные ограничительные меры против палестинского движения ХАМАС, которое уже признано в Евросоюзе террористической организацией, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"Мы уже более 20 лет считаем ХАМАС террористической организацией. Мы открыты к тому, чтобы обсудить новые меры против ХАМАС, возможно, ввести персональные санкции против конкретных лиц, лидеров", - сказал европейский представитель.
Он предположил, что в ЕС могут подумать о том, как бороться с финансированием ХАМАС. "Мы открыты к таким идеям", - сказал европейский представитель.
В то же время, он сообщил, что не имеет информации о каких-либо предложениях по введению санкций против Израиля из-за операции в секторе Газа.
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ХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраиль
 
 
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