https://ria.ru/20231110/khamas-1908709635.html

Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС

Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023

Источник: ЕС изучает возможность введения дополнительных мер против ХАМАС

Евросоюз изучает дополнительные ограничительные меры против палестинского движения ХАМАС, которое уже признано в Евросоюзе террористической организацией,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:37

2023-11-10T16:37

2023-11-10T17:02

хамас

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Евросоюз изучает дополнительные ограничительные меры против палестинского движения ХАМАС, которое уже признано в Евросоюзе террористической организацией, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы уже более 20 лет считаем ХАМАС террористической организацией. Мы открыты к тому, чтобы обсудить новые меры против ХАМАС, возможно, ввести персональные санкции против конкретных лиц, лидеров", - сказал европейский представитель.Он предположил, что в ЕС могут подумать о том, как бороться с финансированием ХАМАС. "Мы открыты к таким идеям", - сказал европейский представитель.В то же время, он сообщил, что не имеет информации о каких-либо предложениях по введению санкций против Израиля из-за операции в секторе Газа.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль