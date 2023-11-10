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Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.11.2023
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13:19 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/kazakhstan-1908640985.html
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.11.2023
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем на фоне недавнего визита в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:19
2023-11-10T13:19
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
франция
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем на фоне недавнего визита в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Путин провел в Астане переговоры с Токаевым и принял участие в форуме регионов двух стран. "Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была. Это совершенно разные направления взаимодействия. У нас... собственные отношение с Казахстаном. Это отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические. И вчера был очень удобный случай для сверки часов, обсуждения текущих вопросов. Повестка дня отношений огромная, По всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширить это взаимодействие. Визит был успешным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, фигурировала ли тема казахстанско-французских отношений во время визита Путина в Астану и был ли этот визит успешным.
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владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, франция
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Франция
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле

Песков: Путин и Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем на фоне недавнего визита в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Путин провел в Астане переговоры с Токаевым и принял участие в форуме регионов двух стран.
"Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была. Это совершенно разные направления взаимодействия. У нас... собственные отношение с Казахстаном. Это отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические. И вчера был очень удобный случай для сверки часов, обсуждения текущих вопросов. Повестка дня отношений огромная, По всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширить это взаимодействие. Визит был успешным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, фигурировала ли тема казахстанско-французских отношений во время визита Путина в Астану и был ли этот визит успешным.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Астане, 1 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим
1 ноября, 10:27
 
Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанФранция
 
 
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