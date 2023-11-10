https://ria.ru/20231110/kazakhstan-1908640985.html
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.11.2023
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем на фоне недавнего визита в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:19
2023-11-10T13:19
2023-11-10T13:19
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем на фоне недавнего визита в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Путин провел в Астане переговоры с Токаевым и принял участие в форуме регионов двух стран. "Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была. Это совершенно разные направления взаимодействия. У нас... собственные отношение с Казахстаном. Это отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические. И вчера был очень удобный случай для сверки часов, обсуждения текущих вопросов. Повестка дня отношений огромная, По всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширить это взаимодействие. Визит был успешным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, фигурировала ли тема казахстанско-французских отношений во время визита Путина в Астану и был ли этот визит успешным.
https://ria.ru/20231101/makron-1906612650.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, франция
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Франция
Путин и Токаев не обсуждали отношения Астаны с Парижем, заявили в Кремле
Песков: Путин и Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев не обсуждали тему отношений Астаны с Парижем на фоне недавнего визита в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Путин провел в Астане переговоры с Токаевым и принял участие в форуме регионов двух стран.
"Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была. Это совершенно разные направления взаимодействия. У нас... собственные отношение с Казахстаном. Это отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические. И вчера был очень удобный случай для сверки часов, обсуждения текущих вопросов. Повестка дня отношений огромная, По всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширить это взаимодействие. Визит был успешным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, фигурировала ли тема казахстанско-французских отношений во время визита Путина в Астану и был ли этот визит успешным.
Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим