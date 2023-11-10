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Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым - РИА Новости, 10.11.2023
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14:24 10.11.2023 (обновлено: 14:33 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/kapitan-1908668680.html
Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым
Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым - РИА Новости, 10.11.2023
Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым
Ушедшего искать связь капитана найденного на Чукотке самолета Ан-2 нашли, его, пассажира и второго пилота везут в артель, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:24
2023-11-10T14:33
чукотка
ан-2
происшествия
певек
полярный
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Ушедшего искать связь капитана найденного на Чукотке самолета Ан-2 нашли, его, пассажира и второго пилота везут в артель, сообщил РИА Новости представитель компании "Артель старателей "Полярная"."Капитана нашли, все в порядке. Всех троих (с самолета) везут в артель", - сказал собеседник, не уточнив состояние пострадавших.По его словам, участники поисковой операции должны преодолеть около 14 километров в пургу.Ан-2 с тремя людьми на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашли - все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Что именно произошло с бортом, выясняется.
https://ria.ru/20231028/samolet-1905827505.html
чукотка
певек
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чукотка, ан-2, происшествия, певек, полярный
Чукотка, Ан-2, Происшествия, Певек, Полярный
Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым

Ушедшего искать связь капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Ушедшего искать связь капитана найденного на Чукотке самолета Ан-2 нашли, его, пассажира и второго пилота везут в артель, сообщил РИА Новости представитель компании "Артель старателей "Полярная".
"Капитана нашли, все в порядке. Всех троих (с самолета) везут в артель", - сказал собеседник, не уточнив состояние пострадавших.
По его словам, участники поисковой операции должны преодолеть около 14 километров в пургу.
Ан-2 с тремя людьми на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашли - все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Что именно произошло с бортом, выясняется.
Пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Стали известны подробности об экстренно севшем в Самаре самолете
28 октября, 14:30
 
ЧукоткаАн-2ПроисшествияПевекПолярный
 
 
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