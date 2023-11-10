https://ria.ru/20231110/kapitan-1908668680.html

Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым

Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым - РИА Новости, 10.11.2023

Капитана найденного на Чукотке Ан-2 обнаружили живым

Ушедшего искать связь капитана найденного на Чукотке самолета Ан-2 нашли, его, пассажира и второго пилота везут в артель, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:24

2023-11-10T14:24

2023-11-10T14:33

чукотка

ан-2

происшествия

певек

полярный

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Ушедшего искать связь капитана найденного на Чукотке самолета Ан-2 нашли, его, пассажира и второго пилота везут в артель, сообщил РИА Новости представитель компании "Артель старателей "Полярная"."Капитана нашли, все в порядке. Всех троих (с самолета) везут в артель", - сказал собеседник, не уточнив состояние пострадавших.По его словам, участники поисковой операции должны преодолеть около 14 километров в пургу.Ан-2 с тремя людьми на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашли - все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Что именно произошло с бортом, выясняется.

https://ria.ru/20231028/samolet-1905827505.html

чукотка

певек

полярный

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чукотка, ан-2, происшествия, певек, полярный