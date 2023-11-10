https://ria.ru/20231110/kadrovyy_rezerv-1908777850.html

Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ

Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ - РИА Новости, 10.11.2023

Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ

ПСБ в партнерстве с пятью техническими вузами запустил программу обучения студентов ИТ-специальностям, создав единое цифровое образовательное пространство,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:55

2023-11-10T20:55

2023-11-10T20:55

псб (банк псб)

петр фрадков

кадры

вузы

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ПСБ в партнерстве с пятью техническими вузами запустил программу обучения студентов ИТ-специальностям, создав единое цифровое образовательное пространство, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках пленарной дискуссии "Образование. Новые компетенции. Что делать?" на форуме "Финополис-2023". "Сегодня на российском рынке труда растет конкуренция за кадры, особенно в ИТ-секторе, - работодатели конкурируют не только за квалифицированных специалистов, но и за талантливых студентов и даже школьников. Наша стратегия в этой конкуренции – это работа по формированию кадрового резерва и созданию программ, которые открывают широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. Мы реализуем целый ряд образовательных проектов не только для квалифицированных специалистов. В партнерстве с пятью техническими вузами мы запустили программу по обучению студентов ИТ-специальностям и проводим для них стажировки с последующим трудоустройством", - привели слова Фрадкова в пресс-службе банка. В числе востребованных обучающих программ – социально-образовательная платформа "Содружество". Она служит единым цифровым пространством для обучения и определения профориентации будущего специалиста, отметил Фрадков. По его словам, развитие подобных платформ позволит в будущем формировать эффективный кадровый резерв под конкретные бизнес-задачи не только в финансовом секторе, но и в других отраслях экономики. Вузы смогут более оперативно получать информацию о требованиях работодателей и быстрее адаптировать учебные программы под эти требования, уделяя больше внимания практической составляющей образовательного процесса. Разработки ПСБ в области цифровой финансовой инфраструктуры представлены на выставке форума "Финополис-2023". "Сейчас скорость и удобство взаимодействия клиентов с банками во многом определяется не только запуском успешных проектов, которые уже выходят за рамки привычных технологических инструментов, но и ростом цифровых компетенций самих сотрудников, работающих над такими проектами. ПСБ, используя инновационные технологии в операционных процессах, вывел банковское обслуживание бизнес-клиентов в популярный канал общения - в мессенджеры. А для розничных клиентов банк прорабатывает сценарии клиентского пути при операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для удобных платежей с использованием нового платежного инструмента", - сказал Фрадков в ходе презентации сервисов главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

https://ria.ru/20231109/novye_tekhnologii-1908504735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб), петр фрадков, кадры, вузы