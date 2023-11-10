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Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ - РИА Новости, 10.11.2023
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20:55 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/kadrovyy_rezerv-1908777850.html
Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ
Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ - РИА Новости, 10.11.2023
Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ
ПСБ в партнерстве с пятью техническими вузами запустил программу обучения студентов ИТ-специальностям, создав единое цифровое образовательное пространство,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:55
2023-11-10T20:55
псб (банк псб)
петр фрадков
кадры
вузы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ПСБ в партнерстве с пятью техническими вузами запустил программу обучения студентов ИТ-специальностям, создав единое цифровое образовательное пространство, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках пленарной дискуссии "Образование. Новые компетенции. Что делать?" на форуме "Финополис-2023". "Сегодня на российском рынке труда растет конкуренция за кадры, особенно в ИТ-секторе, - работодатели конкурируют не только за квалифицированных специалистов, но и за талантливых студентов и даже школьников. Наша стратегия в этой конкуренции – это работа по формированию кадрового резерва и созданию программ, которые открывают широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. Мы реализуем целый ряд образовательных проектов не только для квалифицированных специалистов. В партнерстве с пятью техническими вузами мы запустили программу по обучению студентов ИТ-специальностям и проводим для них стажировки с последующим трудоустройством", - привели слова Фрадкова в пресс-службе банка. В числе востребованных обучающих программ – социально-образовательная платформа "Содружество". Она служит единым цифровым пространством для обучения и определения профориентации будущего специалиста, отметил Фрадков. По его словам, развитие подобных платформ позволит в будущем формировать эффективный кадровый резерв под конкретные бизнес-задачи не только в финансовом секторе, но и в других отраслях экономики. Вузы смогут более оперативно получать информацию о требованиях работодателей и быстрее адаптировать учебные программы под эти требования, уделяя больше внимания практической составляющей образовательного процесса. Разработки ПСБ в области цифровой финансовой инфраструктуры представлены на выставке форума "Финополис-2023". "Сейчас скорость и удобство взаимодействия клиентов с банками во многом определяется не только запуском успешных проектов, которые уже выходят за рамки привычных технологических инструментов, но и ростом цифровых компетенций самих сотрудников, работающих над такими проектами. ПСБ, используя инновационные технологии в операционных процессах, вывел банковское обслуживание бизнес-клиентов в популярный канал общения - в мессенджеры. А для розничных клиентов банк прорабатывает сценарии клиентского пути при операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для удобных платежей с использованием нового платежного инструмента", - сказал Фрадков в ходе презентации сервисов главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
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псб (банк псб), петр фрадков, кадры, вузы
ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Кадры, Вузы

Петр Фрадков: ПСБ запустил проекты формирования кадрового резерва в ИТ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель ПСБ Петр Фрадков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ПСБ в партнерстве с пятью техническими вузами запустил программу обучения студентов ИТ-специальностям, создав единое цифровое образовательное пространство, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках пленарной дискуссии "Образование. Новые компетенции. Что делать?" на форуме "Финополис-2023".
"Сегодня на российском рынке труда растет конкуренция за кадры, особенно в ИТ-секторе, - работодатели конкурируют не только за квалифицированных специалистов, но и за талантливых студентов и даже школьников. Наша стратегия в этой конкуренции – это работа по формированию кадрового резерва и созданию программ, которые открывают широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. Мы реализуем целый ряд образовательных проектов не только для квалифицированных специалистов. В партнерстве с пятью техническими вузами мы запустили программу по обучению студентов ИТ-специальностям и проводим для них стажировки с последующим трудоустройством", - привели слова Фрадкова в пресс-службе банка.
В числе востребованных обучающих программ – социально-образовательная платформа "Содружество". Она служит единым цифровым пространством для обучения и определения профориентации будущего специалиста, отметил Фрадков.
Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Зампред ПСБ: новые технологии требуют повышения безопасности расчетов
9 ноября, 20:03
По его словам, развитие подобных платформ позволит в будущем формировать эффективный кадровый резерв под конкретные бизнес-задачи не только в финансовом секторе, но и в других отраслях экономики. Вузы смогут более оперативно получать информацию о требованиях работодателей и быстрее адаптировать учебные программы под эти требования, уделяя больше внимания практической составляющей образовательного процесса.
Разработки ПСБ в области цифровой финансовой инфраструктуры представлены на выставке форума "Финополис-2023".
"Сейчас скорость и удобство взаимодействия клиентов с банками во многом определяется не только запуском успешных проектов, которые уже выходят за рамки привычных технологических инструментов, но и ростом цифровых компетенций самих сотрудников, работающих над такими проектами. ПСБ, используя инновационные технологии в операционных процессах, вывел банковское обслуживание бизнес-клиентов в популярный канал общения - в мессенджеры. А для розничных клиентов банк прорабатывает сценарии клиентского пути при операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для удобных платежей с использованием нового платежного инструмента", - сказал Фрадков в ходе презентации сервисов главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
 
ПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковКадрыВузы
 
 
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