https://ria.ru/20231110/izrail-1908560970.html

СМИ: США требуют от Израиля более рассудительно выбирать цели в Газе

СМИ: США требуют от Израиля более рассудительно выбирать цели в Газе - РИА Новости, 10.11.2023

СМИ: США требуют от Израиля более рассудительно выбирать цели в Газе

США пытаются заставить Израиль быть более "рассудительным" в выборе целей в секторе Газа и использовать менее мощные боеприпасы, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:14

2023-11-10T09:14

2023-11-10T09:14

в мире

израиль

сша

россия

равина шамдасани

владимир путин

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США пытаются заставить Израиль быть более "рассудительным" в выборе целей в секторе Газа и использовать менее мощные боеприпасы, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. "Высокопоставленные американские военные в почти ежедневных телефонных разговорах пытаются надавить на своих израильских коллег, чтобы те были более рассудительными и точными в выборе целей", - пишет газета со ссылкой на неназванного чиновника. Издание отмечает, что ряд американских официальных лиц также призывают Израиль использовать "250-фунтовые (более 110 килограммов) бомбы со спутниковым наведением вместо боеприпасов "весом от 1000 до 2000 фунтов (от 450 до 900 килограммов)" по военным целям в секторе Газа. Как сообщается, ряд представителей в сфере национальной безопасности заявляют, что больница "аш-Шифа" с секторе Газа является чрезвычайно важной целью для армии обороны Израиля. По словам одного высокопоставленного американского чиновника, удар по ней может привести к гибели сотен или даже тысяч палестинцев. По данным New York Times, некоторые нынешние и бывшие военные чиновники США задаются вопросом, уделяет ли Израиль приоритетное внимание безопасности гражданского населения. Британская газета Times написала 1 ноября, что начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм на фоне обвинений в адрес страны в военных преступлениях заявил, что решение о любом ударе проходило 11-12 этапов одобрения, при этом, по его словам, число жертв среди гражданского населения пропорционально важности поражаемой цели. Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231109/predlozheniya-1908507839.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, россия, равина шамдасани, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году