https://ria.ru/20231110/izrail-1908541643.html

Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО - РИА Новости, 10.11.2023

Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

Министерство обороны Израиля в четверг объявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны "Хец 3" ("Стрела 3"), предназначенной для... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T02:13

2023-11-10T02:13

2023-11-10T08:24

израиль

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йемен

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Израиля в четверг объявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны "Хец 3" ("Стрела 3"), предназначенной для перехвата баллистических ракет. "Девятого ноября перехватчик системы ПРО "Хец 3" был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Это первый оперативный перехват, осуществленный системой "Хец 3" с момента ее развертывания в 2017 году", - сообщила пресс-служба ведомства.В четверг армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, запущенной по Израилю из Йемена. О том, что использовалась именно система "Хец 3", ничего не говорилось.В конце октября израильские власти заявили о применении системы ПРО "Хец 2" для перехвата ракеты класса "земля-земля", выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Ее также сбили в районе Красного моря до того, как она достигла территории Израиля.В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система "Хец 3" занимает самый верхний уровень. Как утверждается, она способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.На уровне ниже расположен противоракетный комплекс "Хец 2", который также предназначен для перехвата баллистических ракет, но обладает более низкими техническими характеристиками касательно скорости, радиуса действия и высоты применения. Первые два уровня обеспечиваются системами "Железный купол" и "Праща Давида", которые рассчитаны для перехвата ракет от малой до средней дальности. Для перехвата ракет из сектора Газа обычно используется система "Железный купол", предназначенная для ракет малой дальности.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.

https://ria.ru/20231109/rakety-1908506888.html

https://ria.ru/20231109/obstrel-1908422652.html

https://ria.ru/20231109/istrebiteli-1908524037.html

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израиль, красное море, йемен, в мире