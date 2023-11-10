Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 10.11.2023 (обновлено: 08:24 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/izrail-1908541643.html
Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО - РИА Новости, 10.11.2023
Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
Министерство обороны Израиля в четверг объявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны "Хец 3" ("Стрела 3"), предназначенной для... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:13
2023-11-10T08:24
израиль
красное море
йемен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151489/27/1514892740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96ed51bdc814aa9151f2da0050e41c3b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Израиля в четверг объявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны "Хец 3" ("Стрела 3"), предназначенной для перехвата баллистических ракет. &quot;Девятого ноября перехватчик системы ПРО &quot;Хец 3&quot; был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Это первый оперативный перехват, осуществленный системой &quot;Хец 3&quot; с момента ее развертывания в 2017 году&quot;, - сообщила пресс-служба ведомства.В четверг армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, запущенной по Израилю из Йемена. О том, что использовалась именно система "Хец 3", ничего не говорилось.В конце октября израильские власти заявили о применении системы ПРО "Хец 2" для перехвата ракеты класса "земля-земля", выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Ее также сбили в районе Красного моря до того, как она достигла территории Израиля.В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система "Хец 3" занимает самый верхний уровень. Как утверждается, она способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.На уровне ниже расположен противоракетный комплекс "Хец 2", который также предназначен для перехвата баллистических ракет, но обладает более низкими техническими характеристиками касательно скорости, радиуса действия и высоты применения. Первые два уровня обеспечиваются системами "Железный купол" и "Праща Давида", которые рассчитаны для перехвата ракет от малой до средней дальности. Для перехвата ракет из сектора Газа обычно используется система "Железный купол", предназначенная для ракет малой дальности.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
https://ria.ru/20231109/rakety-1908506888.html
https://ria.ru/20231109/obstrel-1908422652.html
https://ria.ru/20231109/istrebiteli-1908524037.html
израиль
красное море
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151489/27/1514892740_301:0:1741:1080_1920x0_80_0_0_8a10318f9684d9b38e7b29a0456a596b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, красное море, йемен, в мире
Израиль, Красное море, Йемен, В мире
Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны "Стрела-3"

© Фото : Public domainИспытания противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3)
Испытания противоракетного комплекса Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Public domain
Испытания противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Израиля в четверг объявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны "Хец 3" ("Стрела 3"), предназначенной для перехвата баллистических ракет.
«

"Девятого ноября перехватчик системы ПРО "Хец 3" был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Это первый оперативный перехват, осуществленный системой "Хец 3" с момента ее развертывания в 2017 году", - сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, запущенной по Израилю из Йемена. О том, что использовалась именно система "Хец 3", ничего не говорилось.
В конце октября израильские власти заявили о применении системы ПРО "Хец 2" для перехвата ракеты класса "земля-земля", выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Ее также сбили в районе Красного моря до того, как она достигла территории Израиля.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
ЦАХАЛ заявила о перехвате многих тысяч ракет, выпущенных с начала эскалации
Вчера, 20:16
В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система "Хец 3" занимает самый верхний уровень. Как утверждается, она способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.
На уровне ниже расположен противоракетный комплекс "Хец 2", который также предназначен для перехвата баллистических ракет, но обладает более низкими техническими характеристиками касательно скорости, радиуса действия и высоты применения.
Первые два уровня обеспечиваются системами "Железный купол" и "Праща Давида", которые рассчитаны для перехвата ракет от малой до средней дальности. Для перехвата ракет из сектора Газа обычно используется система "Железный купол", предназначенная для ракет малой дальности.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле израильской военной базы
Вчера, 15:15

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде
Вчера, 22:13
 
ИзраильКрасное мореЙеменВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала