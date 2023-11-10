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Глава ЦБ Израиля спрогнозировал трудности в случае боев на северной границе - РИА Новости, 10.11.2023
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00:45 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/izrail-1908536995.html
Глава ЦБ Израиля спрогнозировал трудности в случае боев на северной границе
Глава ЦБ Израиля спрогнозировал трудности в случае боев на северной границе - РИА Новости, 10.11.2023
Глава ЦБ Израиля спрогнозировал трудности в случае боев на северной границе
Возможное начало боевых действий на северной границе Израиля приведет к куда более серьезным проблемам для страны по сравнению с текущей эскалацией на юге,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:45
2023-11-10T00:45
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Возможное начало боевых действий на северной границе Израиля приведет к куда более серьезным проблемам для страны по сравнению с текущей эскалацией на юге, заявил глава ЦБ Израиля Амир Ярон. "Если случится (эскалация на) северной границе - а мы все надеемся, что не случится - то это может вызвать гораздо большие трудности", - сообщил он на конференции МВФ в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможных сценариях развития конфликта в Израиле. Ярон добавил, что в настоящее время Израиль и так сталкивается с достаточным количеством неопределенностей при текущей эскалации палестино-израильского конфликта на южной границе. "Это попросту совсем другой сценарий", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, россия, вашингтон (штат), владимир путин, хамас, центральный банк рф (цб рф), оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, ХАМАС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава ЦБ Израиля спрогнозировал трудности в случае боев на северной границе

Глава ЦБ Израиля Ярон: бои на северной границе страны вызовут большие трудности

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Возможное начало боевых действий на северной границе Израиля приведет к куда более серьезным проблемам для страны по сравнению с текущей эскалацией на юге, заявил глава ЦБ Израиля Амир Ярон.
«
"Если случится (эскалация на) северной границе - а мы все надеемся, что не случится - то это может вызвать гораздо большие трудности", - сообщил он на конференции МВФ в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможных сценариях развития конфликта в Израиле.
Ярон добавил, что в настоящее время Израиль и так сталкивается с достаточным количеством неопределенностей при текущей эскалации палестино-израильского конфликта на южной границе.
"Это попросту совсем другой сценарий", - добавил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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