https://ria.ru/20231110/izdaniya-1908782427.html

Журналистка: западные СМИ используют порнографические фото украинских детей

Журналистка: западные СМИ используют порнографические фото украинских детей - РИА Новости, 10.11.2023

Журналистка: западные СМИ используют порнографические фото украинских детей

Ряд западных изданий, а также фотовыставок используют порнографические изображения украинских несовершеннолетних, поставляемые с Украины, рассказала на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T21:37

2023-11-10T21:37

2023-11-10T21:37

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Ряд западных изданий, а также фотовыставок используют порнографические изображения украинских несовершеннолетних, поставляемые с Украины, рассказала на неофициальном заседании СБ ООН нидерландская журналистка Соня ван дер Энде. "Я недавно провела исследование жестокого обращения с детьми со стороны Украины и Запада. Я хочу поговорить о компании "Горсад Киев", - сказала ван дер Энде. По ее словам, создатели компании специализируются на "альтернативной фотографии" и провокационных видео и в основном делают акцент на молодежи, чувствах и эмоциях. "Эта так называемая творческая компания, организованная в 2011 в Киеве, делает вид, что делает арт-фото молодых людей, а по сути, тех, кого мы называем несовершеннолетними. То, что что они называют эмоциями… суть не что иное, как детская порнография без сексуального акта как такового", - указала журналистка. Она показала фотографию, которая была представлена на выставке в Австрии. "Вы видите двух несовершеннолетних: мальчик и, вероятно, еще один мальчик, которые изображены как гей-пара, которые смотрят на гениталии женщины над ними", - пояснила ван дер Энде. По ее словам, "знамениты французский журнал Vogue является главным клиентом "Горсад Киев". "Если посмотреть внимательно, эта украинская компания "Горсад Киев" прославляет педофилию, насилие над детьми, производя фотографии для фото-проекта", - указала она. Ряд известных западных изданий, отметила ван дер Энде, "используют фото украинских несовершеннолетних, которых фотографируют за деньги в стране, которая, как говорит Запад, "ведет войну". "По-видимому, родители этих несовершеннолетних не давали согласия на эти порно-фотографии. Если же родители согласились, что еще хуже, это показывает, насколько плоха ситуация с соблюдением прав ребенка на Украине", - добавила журналистка. Она также упомянула выставка под названием "Любовь, похоть и ярость", которая прошла в выставочном зале Клайпеды. "Вы можете видеть тут также фото. Это компиляция фотографий. Вы можете видеть все ужасы здесь. Вот видны несовершеннолетние во всевозможных позах", - отметила она. Аналогичная выставка, по ее словам, прошла в Берлине с 3 октября по 18 октября 2023 года. "Также в США, Швеции, Канаде в прошлом году проходили подобные выставки. На них можно было видеть несовершеннолетних на фотографиях гей- и лесбо-характера. Детей используют в индустрии моды в Европе. Этих детей используют, показывая их на порнографических фото на так называемых выставках", - заявила журналистка, подчеркнув, что дети могут стать жертвой педофилов.

https://ria.ru/20231101/deti-1906616263.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898244485.html

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