https://ria.ru/20231110/istrebiteli-1908644274.html

"Они опасны": в США раскрыли, что Россия может сделать с НАТО в небе

"Они опасны": в США раскрыли, что Россия может сделать с НАТО в небе - РИА Новости, 10.11.2023

"Они опасны": в США раскрыли, что Россия может сделать с НАТО в небе

Истребители МиГ-31 Северного флота России, недавно отработавшие перехват самолетов противника на большой высоте над Баренцевым морем, способны нейтрализовать... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:26

2023-11-10T13:26

2023-11-10T19:53

безопасность

россия

баренцево море

норвегия

нато

миг-31

f-16

f-35

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Истребители МиГ-31 Северного флота России, недавно отработавшие перехват самолетов противника на большой высоте над Баренцевым морем, способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО в этом регионе, сообщает американский журнал Military Watch Magazine."Роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море растет на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с истребителей F-16 на F-35", — отметили в публикации.МиГ-31 повсеместно считается самым боеспособным российским самолетом, кроме того, он уже продемонстрировал свою эффективность в зоне спецоперации на Украине, говорится в материале."МиГ-31 способен <…> стрелять всеми видами вооружения в ближнем космосе. Его ракеты “воздух — воздух” Р-37М имеют дальность полета 400 километров, непревзойденную скорость 6 Махов и очень большие 60-килограммовые боеголовки, благодаря чему особенно опасны для целей на всех высотах. Огромная мощность датчиков сделала МиГ-31 первым в мире боевым самолетом, способным перехватывать низколетящие крылатые ракеты на больших расстояниях", — подчеркнуло издание.Ранее Минобороны России сообщило, что экипажи российских истребителей МиГ-31 совершили полеты в стратосфере над акваторией Баренцева моря, в ходе которых отработали перехват условного противника. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух была поднята пара истребителей МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231110/krakh-1908627832.html

https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html

россия

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безопасность, россия, баренцево море, норвегия, нато, миг-31, f-16, f-35