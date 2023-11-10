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В МИД Ирана назвали расширение масштаба войны на Ближнем Востоке неизбежным - РИА Новости, 10.11.2023
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09:50 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/iran-1908569390.html
В МИД Ирана назвали расширение масштаба войны на Ближнем Востоке неизбежным
В МИД Ирана назвали расширение масштаба войны на Ближнем Востоке неизбежным - РИА Новости, 10.11.2023
В МИД Ирана назвали расширение масштаба войны на Ближнем Востоке неизбежным
Расширение масштабов палестино-израильского конфликта неизбежно в связи с усилением интенсивности военных действий Израиля против Газы, заявил глава МИД Ирана... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:50
2023-11-10T09:50
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
хосейн амир абдоллахиан
владимир путин
мид ирана
хамас
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Расширение масштабов палестино-израильского конфликта неизбежно в связи с усилением интенсивности военных действий Израиля против Газы, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. "В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов войны теперь стало неизбежным", - приводит слова Абдоллахиана иранское агентство Tasnim. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/izrail-1908560970.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, мид ирана, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Хосейн Амир Абдоллахиан, Владимир Путин, МИД Ирана, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Ирана назвали расширение масштаба войны на Ближнем Востоке неизбежным

Глава МИД Ирана заявил о неизбежном расширении масштаба войны на Ближнем Востоке

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Расширение масштабов палестино-израильского конфликта неизбежно в связи с усилением интенсивности военных действий Израиля против Газы, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов войны теперь стало неизбежным", - приводит слова Абдоллахиана иранское агентство Tasnim.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
СМИ: США требуют от Израиля более рассудительно выбирать цели в Газе
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Глава ЦБ Израиля спрогнозировал трудности в случае боев на северной границе
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимХосейн Амир АбдоллахианВладимир ПутинМИД ИранаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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