https://ria.ru/20231110/interes-1908624008.html

Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму

Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму - РИА Новости, 10.11.2023

Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил надежду, что Владимир Путин в один из дней на следующей неделе примет участие в Санкт-Петербургском... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:35

2023-11-10T12:35

2023-11-10T12:35

культура

новости культуры

владимир путин

россия

санкт-петербургский международный культурный форум

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил надежду, что Владимир Путин в один из дней на следующей неделе примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме, отметив, что глава государства проявляет большой интерес к данному мероприятию. Форум пройдет с 16 по 18 ноября. Ранее о планах президента принять участие в Петербургском культурном форуме сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы очень надеемся, что Владимир Владимирович Путин сможет принять участие в один из дней форума. По крайней мере, график главы государства на следующую неделю предполагает такую возможность… Владимир Владимирович проявляет очень большой интерес к этому форуму", - заявил Толстой журналистам. Информация о подготовке форума регулярно поступает президенту, заверил он.

https://ria.ru/20230908/forum-1895021880.html

россия

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Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, россия, санкт-петербургский международный культурный форум