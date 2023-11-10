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Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму - РИА Новости, 10.11.2023
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Культура
 
12:35 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/interes-1908624008.html
Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму
Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму - РИА Новости, 10.11.2023
Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил надежду, что Владимир Путин в один из дней на следующей неделе примет участие в Санкт-Петербургском... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:35
2023-11-10T12:35
культура
новости культуры
владимир путин
россия
санкт-петербургский международный культурный форум
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил надежду, что Владимир Путин в один из дней на следующей неделе примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме, отметив, что глава государства проявляет большой интерес к данному мероприятию. Форум пройдет с 16 по 18 ноября. Ранее о планах президента принять участие в Петербургском культурном форуме сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы очень надеемся, что Владимир Владимирович Путин сможет принять участие в один из дней форума. По крайней мере, график главы государства на следующую неделю предполагает такую возможность… Владимир Владимирович проявляет очень большой интерес к этому форуму", - заявил Толстой журналистам. Информация о подготовке форума регулярно поступает президенту, заверил он.
https://ria.ru/20230908/forum-1895021880.html
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новости культуры, владимир путин, россия, санкт-петербургский международный культурный форум
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Советник рассказал об интересе Путина к Петербургскому культурному форуму

Советник: Путин проявляет большой интерес к Петербургскому культурному форуму

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил надежду, что Владимир Путин в один из дней на следующей неделе примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме, отметив, что глава государства проявляет большой интерес к данному мероприятию.
Форум пройдет с 16 по 18 ноября. Ранее о планах президента принять участие в Петербургском культурном форуме сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы очень надеемся, что Владимир Владимирович Путин сможет принять участие в один из дней форума. По крайней мере, график главы государства на следующую неделю предполагает такую возможность… Владимир Владимирович проявляет очень большой интерес к этому форуму", - заявил Толстой журналистам.
Информация о подготовке форума регулярно поступает президенту, заверил он.
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КультураНовости культурыВладимир ПутинРоссияСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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