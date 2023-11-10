https://ria.ru/20231110/inoagenty-1908780449.html

Два человека и две организации пополнили список иноагентов

Два человека и две организации пополнили список иноагентов - РИА Новости, 10.11.2023

Два человека и две организации пополнили список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Алексея Малова*, Сергея Колдобского*, а также проект "Гроза"* и "Кедр.Медиа"*, сообщается на сайте РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T21:16

2023-11-10T21:16

2023-11-10T21:27

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагент

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Алексея Малова*, Сергея Колдобского*, а также проект "Гроза"* и "Кедр.Медиа"*, сообщается на сайте ведомства. "Десятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Г. Колдобский*, А.В. Малов*, проект "Гроза"*, интернет-источник "Кедр.медиа"*, - говорится в сообщении.Уточняется, что Сергей Колдобский* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов. По данным ведомства, он сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иностранных агентов, является корреспондентом иностранного интернет-издания. Алексей Малов* принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Проживает за границей. Также сообщается, что проект "Гроза"* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере образования. Пропагандировал образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в России. Распространял сообщения и материалы иностранных агентов. "Кедр.медиа"* принимал участие в распространении информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.* Признаны Минюстом иноагентами

https://ria.ru/20230919/inoagenty-1897261736.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагент