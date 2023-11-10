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Два человека и две организации пополнили список иноагентов - РИА Новости, 10.11.2023
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21:16 10.11.2023 (обновлено: 21:27 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/inoagenty-1908780449.html
Два человека и две организации пополнили список иноагентов
Два человека и две организации пополнили список иноагентов - РИА Новости, 10.11.2023
Два человека и две организации пополнили список иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Алексея Малова*, Сергея Колдобского*, а также проект "Гроза"* и "Кедр.Медиа"*, сообщается на сайте РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T21:16
2023-11-10T21:27
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагент
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Алексея Малова*, Сергея Колдобского*, а также проект "Гроза"* и "Кедр.Медиа"*, сообщается на сайте ведомства. &quot;Десятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Г. Колдобский*, А.В. Малов*, проект &quot;Гроза&quot;*, интернет-источник &quot;Кедр.медиа&quot;*, - говорится в сообщении.Уточняется, что Сергей Колдобский* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов. По данным ведомства, он сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иностранных агентов, является корреспондентом иностранного интернет-издания. Алексей Малов* принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Проживает за границей. Также сообщается, что проект "Гроза"* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере образования. Пропагандировал образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в России. Распространял сообщения и материалы иностранных агентов. "Кедр.медиа"* принимал участие в распространении информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.* Признаны Минюстом иноагентами
https://ria.ru/20230919/inoagenty-1897261736.html
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагент
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагент
Два человека и две организации пополнили список иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов Малова, Колдобского и две организации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста России
Здание Минюста России - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Алексея Малова*, Сергея Колдобского*, а также проект "Гроза"* и "Кедр.Медиа"*, сообщается на сайте ведомства.
«

"Десятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Г. Колдобский*, А.В. Малов*, проект "Гроза"*, интернет-источник "Кедр.медиа"*, - говорится в сообщении.

Уточняется, что Сергей Колдобский* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов. По данным ведомства, он сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иностранных агентов, является корреспондентом иностранного интернет-издания.
Алексей Малов* принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Проживает за границей.
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Также сообщается, что проект "Гроза"* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере образования. Пропагандировал образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в России. Распространял сообщения и материалы иностранных агентов.
"Кедр.медиа"* принимал участие в распространении информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.
* Признаны Минюстом иноагентами
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ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагент
 
 
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