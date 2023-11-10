https://ria.ru/20231110/import-1908714108.html

В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран

В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран - РИА Новости, 10.11.2023

В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран

Повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран позволило увеличить сборы в бюджет России за август-октябрь по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:46

2023-11-10T16:46

2023-11-10T16:46

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран позволило увеличить сборы в бюджет России за август-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза, до 8,4 миллиарда рублей, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - до 20% с 12,5%, но не менее 1,5 доллара за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений. Так, за период с августа по октябрь 2023 года объем импорта вин из недружественных стран составил 93 тысячи тонн против 151 тысячи за аналогичный период 2022 года. "Мы видим, что на 38% уменьшились объемы ввозимой продукции из недружественных стран", - заявил Чмора в ходе Российского винодельческого форума, комментируя данные за период действия повышенной пошлины. При этом объем таможенных платежей, уплаченных при импорте вин из таких стран, вырос за август-октябрь до 8,4 миллиарда рублей. "В 3,5 раза увеличился объем полученных нами платежей", - констатировал он. Ранее в пятницу он отмечал, что в целом по итогам десяти месяцев текущего года импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны.

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)