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В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран - РИА Новости, 10.11.2023
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16:46 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/import-1908714108.html
В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран
В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран - РИА Новости, 10.11.2023
В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран
Повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран позволило увеличить сборы в бюджет России за август-октябрь по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:46
2023-11-10T16:46
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран позволило увеличить сборы в бюджет России за август-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза, до 8,4 миллиарда рублей, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - до 20% с 12,5%, но не менее 1,5 доллара за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений. Так, за период с августа по октябрь 2023 года объем импорта вин из недружественных стран составил 93 тысячи тонн против 151 тысячи за аналогичный период 2022 года. "Мы видим, что на 38% уменьшились объемы ввозимой продукции из недружественных стран", - заявил Чмора в ходе Российского винодельческого форума, комментируя данные за период действия повышенной пошлины. При этом объем таможенных платежей, уплаченных при импорте вин из таких стран, вырос за август-октябрь до 8,4 миллиарда рублей. "В 3,5 раза увеличился объем полученных нами платежей", - констатировал он. Ранее в пятницу он отмечал, что в целом по итогам десяти месяцев текущего года импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны.
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В ФТС оценили рост сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран

ФТС: сборы в бюджет от импорта вина из недружественных стран выросли в 3,5 раза

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПокупатель в отделе алкогольной продукции
Покупатель в отделе алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Покупатель в отделе алкогольной продукции . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран позволило увеличить сборы в бюджет России за август-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза, до 8,4 миллиарда рублей, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора.
В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - до 20% с 12,5%, но не менее 1,5 доллара за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.
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Так, за период с августа по октябрь 2023 года объем импорта вин из недружественных стран составил 93 тысячи тонн против 151 тысячи за аналогичный период 2022 года. "Мы видим, что на 38% уменьшились объемы ввозимой продукции из недружественных стран", - заявил Чмора в ходе Российского винодельческого форума, комментируя данные за период действия повышенной пошлины.
При этом объем таможенных платежей, уплаченных при импорте вин из таких стран, вырос за август-октябрь до 8,4 миллиарда рублей. "В 3,5 раза увеличился объем полученных нами платежей", - констатировал он.
Ранее в пятницу он отмечал, что в целом по итогам десяти месяцев текущего года импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков - лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны.
 
ЭкономикаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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