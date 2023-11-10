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Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО - РИА Новости, 10.11.2023
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15:24 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/gumpomosch-1908687187.html
Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО
Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО - РИА Новости, 10.11.2023
Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО
Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили около двух тонн гуманитарного груза землякам, принимающим участие в специальной военной операции,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:24
2023-11-10T15:24
надежные люди
баксанский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили около двух тонн гуманитарного груза землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщила районная администрация. "По инициативе руководства муниципалитета с привлечением спонсорской помощи жителей, образовательных учреждений и бизнесменов сельских поселений отправлена гуманитарная помощь землякам, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что для военнослужащих переданы предметы личной гигиены, теплая одежда, продукты питания, электроприборы и домашние зимние заготовки общим объемом около двух тонн. "Доставку груза в зону СВО на добровольной основе регулярно осуществляет житель сельского поселения Кременчуг-Константиновское на своем личном автотранспорте", - подчеркивает администрация.
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баксанский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Баксанский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО

Жители Баксанского района КБР отправили гуманитарную помощь землякам в зону СВО

© Фото : Администрация Баксанского района КБРЖители Баксанского района КБР отправляют груз гуманитарной помощи землякам в зону СВО
Жители Баксанского района КБР отправляют груз гуманитарной помощи землякам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Администрация Баксанского района КБР
Жители Баксанского района КБР отправляют груз гуманитарной помощи землякам в зону СВО
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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили около двух тонн гуманитарного груза землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщила районная администрация.
«
"По инициативе руководства муниципалитета с привлечением спонсорской помощи жителей, образовательных учреждений и бизнесменов сельских поселений отправлена гуманитарная помощь землякам, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для военнослужащих переданы предметы личной гигиены, теплая одежда, продукты питания, электроприборы и домашние зимние заготовки общим объемом около двух тонн.
«
"Доставку груза в зону СВО на добровольной основе регулярно осуществляет житель сельского поселения Кременчуг-Константиновское на своем личном автотранспорте", - подчеркивает администрация.
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Надежные людиБаксанский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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