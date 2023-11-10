https://ria.ru/20231110/gumpomosch-1908687187.html

Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО

Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО - РИА Новости, 10.11.2023

Жители Баксанского района КБР отправили гумпомощь землякам в зону СВО

Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили около двух тонн гуманитарного груза землякам, принимающим участие в специальной военной операции,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:24

2023-11-10T15:24

2023-11-10T15:24

надежные люди

баксанский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили около двух тонн гуманитарного груза землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщила районная администрация. "По инициативе руководства муниципалитета с привлечением спонсорской помощи жителей, образовательных учреждений и бизнесменов сельских поселений отправлена гуманитарная помощь землякам, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что для военнослужащих переданы предметы личной гигиены, теплая одежда, продукты питания, электроприборы и домашние зимние заготовки общим объемом около двух тонн. "Доставку груза в зону СВО на добровольной основе регулярно осуществляет житель сельского поселения Кременчуг-Константиновское на своем личном автотранспорте", - подчеркивает администрация.

https://ria.ru/20231013/pomosch-1902595684.html

баксанский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

баксанский район, кабардино-балкарская республика (кбр)