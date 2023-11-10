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Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы - РИА Новости, 10.11.2023
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04:29 10.11.2023 (обновлено: 04:33 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/gumpomosch-1908546228.html
Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы
Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы - РИА Новости, 10.11.2023
Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы
Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщается в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T04:29
2023-11-10T04:33
казань
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
александр куренков (мчс)
красный полумесяц
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства."МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа... Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани. Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", - говорится в сообщении.Российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.В ведомстве подчеркнули, что в гуманитарную помощь войдут продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.
https://ria.ru/20231107/gaza-1907953209.html
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казань, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс), красный полумесяц, в мире
Казань, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Красный полумесяц, В мире
Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы

Из Казани в Египет вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для населения Газы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76ТД
Самолет Ил-76ТД - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет Ил-76ТД. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа... Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани. Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", - говорится в сообщении.
Российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
В ведомстве подчеркнули, что в гуманитарную помощь войдут продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.
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КазаньРоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Красный полумесяцВ мире
 
 
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