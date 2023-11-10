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Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы

Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы - РИА Новости, 10.11.2023

Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы

Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщается в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T04:29

2023-11-10T04:29

2023-11-10T04:33

казань

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

александр куренков (мчс)

красный полумесяц

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства."МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа... Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани. Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", - говорится в сообщении.Российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.В ведомстве подчеркнули, что в гуманитарную помощь войдут продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907953209.html

казань

россия

египет

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казань, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс), красный полумесяц, в мире