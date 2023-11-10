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В Израиле рассказали о работе открытого ЦАХАЛ гуманитарного коридора - РИА Новости, 10.11.2023
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12:14 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/gumkoridor-1908612493.html
В Израиле рассказали о работе открытого ЦАХАЛ гуманитарного коридора
В Израиле рассказали о работе открытого ЦАХАЛ гуманитарного коридора - РИА Новости, 10.11.2023
В Израиле рассказали о работе открытого ЦАХАЛ гуманитарного коридора
Тысячи жителей сектора Газа в эти часы движутся с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил в пятницу... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:14
2023-11-10T12:14
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тысячи жителей сектора Газа в эти часы движутся с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил в пятницу офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны. "Десятки тысяч жителей сектора Газа движутся в направлении южной части сектора Газа для своей безопасности", - говорится в сообщении COGAT в социальной сети X. Отмечается, что сегодня уже шестой день, когда ЦАХАЛ открыл коридор для эвакуации жителей Газы. Сегодня коридор будет открыт с 9.00 по 16.00 по местному времени (10.00-17.00 мск). Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908564067.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле рассказали о работе открытого ЦАХАЛ гуманитарного коридора

МО Израиля: тысячи жителей Газы движутся с севера на юг по открытому гумкоридору

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тысячи жителей сектора Газа в эти часы движутся с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил в пятницу офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны.
"Десятки тысяч жителей сектора Газа движутся в направлении южной части сектора Газа для своей безопасности", - говорится в сообщении COGAT в социальной сети X.
Отмечается, что сегодня уже шестой день, когда ЦАХАЛ открыл коридор для эвакуации жителей Газы. Сегодня коридор будет открыт с 9.00 по 16.00 по местному времени (10.00-17.00 мск).
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Люди перемещаются через КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах"
09:30
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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