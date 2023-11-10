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В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов - РИА Новости, 10.11.2023
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08:29 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/gosizmena-1908557168.html
В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов
В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов - РИА Новости, 10.11.2023
В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Блинов по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:29
2023-11-10T08:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Блинов по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства. Какую должность и где занимает мужчина, а также суть дела не раскрываются из-за грифа секретности.
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Дарья Буймова
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60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов

В Москве по статье о госизмене арестовали россиянина по фамилии Блинов

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Блинов по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.
Какую должность и где занимает мужчина, а также суть дела не раскрываются из-за грифа секретности.
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