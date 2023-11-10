https://ria.ru/20231110/gosizmena-1908557168.html

В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов

В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов - РИА Новости, 10.11.2023

В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Блинов по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:29

2023-11-10T08:29

2023-11-10T08:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Блинов по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства. Какую должность и где занимает мужчина, а также суть дела не раскрываются из-за грифа секретности.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва