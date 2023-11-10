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"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять - РИА Новости, 10.11.2023
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять
Украина рискует потерять еще больше территорий, если не прекратит военные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:35
2023-11-10T15:35
2023-11-10T16:05
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украина рискует потерять еще больше территорий, если не прекратит военные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen."Если вы (ВСУ. — Прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что решение Киева отказаться от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности привело к тому, что страна лишилась части территорий."Поэтому в интересах Украины сейчас прекратить этот конфликт на условиях России", — подытожил эксперт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231110/rukovodstvo-1908559424.html
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В мире, Украина, Россия, Харьков, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять
Экс-разведчик Риттер: Украина может лишиться еще 20 процентов территории