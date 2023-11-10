https://ria.ru/20231110/goroda-1908690808.html

"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять

"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять - РИА Новости, 10.11.2023

"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять

Украина рискует потерять еще больше территорий, если не прекратит военные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:35

2023-11-10T15:35

2023-11-10T16:05

в мире

украина

россия

харьков

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украина рискует потерять еще больше территорий, если не прекратит военные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen."Если вы (ВСУ. — Прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что решение Киева отказаться от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности привело к тому, что страна лишилась части территорий."Поэтому в интересах Украины сейчас прекратить этот конфликт на условиях России", — подытожил эксперт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231110/rukovodstvo-1908559424.html

https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html

украина

россия

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, харьков, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины