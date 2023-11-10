Рейтинг@Mail.ru
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 10.11.2023 (обновлено: 16:05 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/goroda-1908690808.html
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять - РИА Новости, 10.11.2023
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять
Украина рискует потерять еще больше территорий, если не прекратит военные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:35
2023-11-10T16:05
в мире
украина
россия
харьков
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украина рискует потерять еще больше территорий, если не прекратит военные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen."Если вы (ВСУ. — Прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что решение Киева отказаться от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности привело к тому, что страна лишилась части территорий."Поэтому в интересах Украины сейчас прекратить этот конфликт на условиях России", — подытожил эксперт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231110/rukovodstvo-1908559424.html
https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html
украина
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, харьков, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Харьков, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Еще 20 процентов": в США раскрыли, какие города Украина может потерять

Экс-разведчик Риттер: Украина может лишиться еще 20 процентов территории

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украина рискует потерять еще больше территорий, если не прекратит военные действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen.
"Если вы (ВСУ. — Прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
"Сумасшедшие": в Германии жестко ответили на странную шутку Зеленского
08:59
Риттер также подчеркнул, что решение Киева отказаться от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности привело к тому, что страна лишилась части территорий.
«
"Поэтому в интересах Украины сейчас прекратить этот конфликт на условиях России", — подытожил эксперт.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала