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Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/gorlovka-1908661878.html
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.11.2023
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО
Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:05
2023-11-10T14:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего неизвестно. Кроме того, украинские войска за пять минут с 13.20 выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в Горловке
Фрагмент разорвавшегося снаряда в Горловке - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего неизвестно.
Кроме того, украинские войска за пять минут с 13.20 выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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