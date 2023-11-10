https://ria.ru/20231110/gorlovka-1908661878.html

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.11.2023

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:05

2023-11-10T14:05

2023-11-10T14:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего неизвестно. Кроме того, украинские войска за пять минут с 13.20 выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины