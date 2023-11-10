https://ria.ru/20231110/glaz-1908544499.html

В США провели первую в мире пересадку целого глаза

В США провели первую в мире пересадку целого глаза - РИА Новости, 10.11.2023

В США провели первую в мире пересадку целого глаза

Врачи в США провели первую в истории пересадку человеку целого глаза, сообщил медицинский центр Нью-Йоркского университета. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T03:31

2023-11-10T03:31

2023-11-10T11:21

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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Врачи в США провели первую в истории пересадку человеку целого глаза, сообщил медицинский центр Нью-Йоркского университета."Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, перенесшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения", — сообщил медцентр в пресс-релизе, опубликованном в четверг.Согласно релизу, пациент потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости после случайного соприкосновения с проводом под напряжением. Отмечается, что операция, которая была проведена 27 мая 2023 года, длилась около 21 часа, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.В релизе также отмечается, что на данный момент неизвестно, сможет ли пациент видеть новым глазом, но трансплантированный орган с момента операции демонстрирует "удивительные признаки здоровья". Утверждается, что это достижение хирургов "открывает новые возможности для будущего прогресса в лечении зрения".

https://ria.ru/20231025/peresadka-1905071168.html

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в мире, сша, арканзас, нью-йоркский университет