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Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели России - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:35 10.11.2023 (обновлено: 07:38 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/general-1908536265.html
Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели России
Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели России - РИА Новости, 10.11.2023
Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели России
Российские вооруженные силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу, об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:35
2023-11-10T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
германия
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одесса
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские вооруженные силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу, об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью Youtube-каналу HKCM."Потери ВСУ непомерны, особенно в ходе наступления. Российские вооруженные силы, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Их цель — не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага — и тогда все остальное произойдет само. Именно этого российские вооруженные силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне. Это значит, что они готовят наступление", — заявил генерал.По его словам, этим и объясняются активные действия России в направлении Красного Лимана и Купянска. Он назвал их успешными и призвал сосредоточить на этом внимание."Я полагаю, что в какой-то момент русские действительно начнут мощное наступление, так как они сосредоточили огромные силы в тылу. Говорят о 350 тысячах солдат. Они сформировали новое армейское соединение — 25-ю общевойсковую армию. Они концентрируют таким образом значительные силы, и это может означать, что они готовятся к прорыву", — предположил Куят.Генерал не стал называть возможную дату начала российского наступления, однако, говоря о ее целях, заметил, что Россия, по его мнению, собирается не только дойти до границ четырех новых регионов, но и освободить Одессу и дойти до Приднестровья."Я предполагаю, что они попытаются вернуть Одессу, потому что Россия ее видит исторически важным российским городом. Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это, так сказать, минимальный вариант", — подчеркнул Куят.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231109/vsu-1908475596.html
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в мире, германия, россия, украина, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели России

Генерал Куят: Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу

© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские вооруженные силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу, об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью Youtube-каналу HKCM.
"Потери ВСУ непомерны, особенно в ходе наступления. Российские вооруженные силы, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Их цель — не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага — и тогда все остальное произойдет само. Именно этого российские вооруженные силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне. Это значит, что они готовят наступление", — заявил генерал.
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По его словам, этим и объясняются активные действия России в направлении Красного Лимана и Купянска. Он назвал их успешными и призвал сосредоточить на этом внимание.
"Я полагаю, что в какой-то момент русские действительно начнут мощное наступление, так как они сосредоточили огромные силы в тылу. Говорят о 350 тысячах солдат. Они сформировали новое армейское соединение — 25-ю общевойсковую армию. Они концентрируют таким образом значительные силы, и это может означать, что они готовятся к прорыву", — предположил Куят.
Генерал не стал называть возможную дату начала российского наступления, однако, говоря о ее целях, заметил, что Россия, по его мнению, собирается не только дойти до границ четырех новых регионов, но и освободить Одессу и дойти до Приднестровья.
«
"Я предполагаю, что они попытаются вернуть Одессу, потому что Россия ее видит исторически важным российским городом. Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это, так сказать, минимальный вариант", — подчеркнул Куят.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаОдессаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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