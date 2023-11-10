Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели России
Генерал Куят: Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу
© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские вооруженные силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу, об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью Youtube-каналу HKCM.
"Потери ВСУ непомерны, особенно в ходе наступления. Российские вооруженные силы, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Их цель — не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага — и тогда все остальное произойдет само. Именно этого российские вооруженные силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне. Это значит, что они готовят наступление", — заявил генерал.
По его словам, этим и объясняются активные действия России в направлении Красного Лимана и Купянска. Он назвал их успешными и призвал сосредоточить на этом внимание.
"Я полагаю, что в какой-то момент русские действительно начнут мощное наступление, так как они сосредоточили огромные силы в тылу. Говорят о 350 тысячах солдат. Они сформировали новое армейское соединение — 25-ю общевойсковую армию. Они концентрируют таким образом значительные силы, и это может означать, что они готовятся к прорыву", — предположил Куят.
Генерал не стал называть возможную дату начала российского наступления, однако, говоря о ее целях, заметил, что Россия, по его мнению, собирается не только дойти до границ четырех новых регионов, но и освободить Одессу и дойти до Приднестровья.
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"Я предполагаю, что они попытаются вернуть Одессу, потому что Россия ее видит исторически важным российским городом. Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это, так сказать, минимальный вариант", — подчеркнул Куят.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.