https://ria.ru/20231110/gaza-1908555692.html
Палестина призвала ООН взять ответственность за прекращение насилия в Газе
Палестина призвала ООН взять ответственность за прекращение насилия в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Палестина призвала ООН взять ответственность за прекращение насилия в Газе
Палестина призывает Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за прекращение насилия в секторе Газа, а также всех вопросов, которые возникнут после... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:08
2023-11-10T08:08
2023-11-10T08:08
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина призывает Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за прекращение насилия в секторе Газа, а также всех вопросов, которые возникнут после завершения боевых действий, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Совет Безопасности не смог взять на себя ответственность и остановить эту войну. Первое, что он должен сделать, – призвать к прекращению огня, положить конец убийствам мирных жителей и остановить войну, а затем – заняться решением всех проблем, которые возникнут после", - сказал Мансур, оценивая роль членов СБ ООН в усилиях по разрешению палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/demonstratsiya-1908542012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина призвала ООН взять ответственность за прекращение насилия в Газе
Палестина призвала СБ ООН взять ответственность за прекращение насилия в Газе
ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина призывает Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за прекращение насилия в секторе Газа, а также всех вопросов, которые возникнут после завершения боевых действий, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.
"Совет Безопасности не смог взять на себя ответственность и остановить эту войну. Первое, что он должен сделать, – призвать к прекращению огня, положить конец убийствам мирных жителей и остановить войну, а затем – заняться решением всех проблем, которые возникнут после", - сказал Мансур, оценивая роль членов СБ ООН в усилиях по разрешению палестино-израильского конфликта.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
На улицы Нью-Йорка вышли сотни демонстрантов, поддерживающих Палестину
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО