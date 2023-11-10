https://ria.ru/20231110/gaz-1908751749.html

Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа

Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа - РИА Новости, 10.11.2023

Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа

Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:20

2023-11-10T18:20

2023-11-10T18:20

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венгрия

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румен радев

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БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Сегодня я направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии и до тех пор, пока процесс не закончится, призвала Болгарию заморозить повышение пошлины на энергию", - сказал Бока в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Он подчеркнул, что мера Болгарии нарушает правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики ЕС. "Если Еврокомиссия не удовлетворит этот запрос, Венгрия готова сама обратиться в суд ЕС еще до конца года", - отметил Бока. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231027/orban-1905587738.html

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экономика, болгария, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, румен радев