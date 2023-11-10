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Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа - РИА Новости, 10.11.2023
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18:20 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/gaz-1908751749.html
Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа
Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа - РИА Новости, 10.11.2023
Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа
Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:20
2023-11-10T18:20
экономика
болгария
венгрия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
румен радев
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БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Сегодня я направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии и до тех пор, пока процесс не закончится, призвала Болгарию заморозить повышение пошлины на энергию", - сказал Бока в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Он подчеркнул, что мера Болгарии нарушает правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики ЕС. "Если Еврокомиссия не удовлетворит этот запрос, Венгрия готова сама обратиться в суд ЕС еще до конца года", - отметил Бока. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231027/orban-1905587738.html
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экономика, болгария, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, румен радев
Экономика, Болгария, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Румен Радев
Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа

Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа из РФ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
«
"Сегодня я направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии и до тех пор, пока процесс не закончится, призвала Болгарию заморозить повышение пошлины на энергию", - сказал Бока в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что мера Болгарии нарушает правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики ЕС.
"Если Еврокомиссия не удовлетворит этот запрос, Венгрия готова сама обратиться в суд ЕС еще до конца года", - отметил Бока.
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Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаБолгарияВенгрияЕврокомиссияЕвросоюзВ миреРумен Радев
 
 
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