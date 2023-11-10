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Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод - РИА Новости, 10.11.2023
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01:38 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/garvard-1908540612.html
Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод
Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод - РИА Новости, 10.11.2023
Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод
Гарвардский университет в США предпримет ряд шагов для борьбы с антисемитизмом, но не откажется от защиты права выражения, заявила президент этого одного из... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T01:38
2023-11-10T01:38
сша
страсбург
париж
гарвардский университет
евросоюз
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Гарвардский университет в США предпримет ряд шагов для борьбы с антисемитизмом, но не откажется от защиты права выражения, заявила президент этого одного из самых престижных вузов в мире Клодин Гэй. "Я слышала опасения, что важная работа по борьбе с антисемитизмом помешает обещанию Гарварда обеспечивать свободу выражения. Борьба с антисемитизмом и защита свободы слова - взаимно согласованные цели", - говорится в опубликованном университетом письме его руководителя. В числе мер борьбы с антисемитизмом она перечислила как образовательные программы на эту тему, таки и психологическую поддержку. Она признала, что "в последние недели сопровождались болью и страхом" для многих людей. "Гарвард отвергает любые проявления ненависти и привержен тому, чтобы разбираться с ними", - заявила Гэй, пообещав защищать всех членов сообщества университета. "Мы не оправдываем и не будем игнорировать ни антисемитизм, ни исламофобию, ни другие акты преследования, запугивания и угрозы насилия", - заверила она. На фоне палестино-израильского конфликта по миру проходят демонстрации и протесты в поддержку жителей Газы, участились случаи антисемитских выступлений. Так, в минувшее воскресенье Европейская комиссия заявила о росте инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС - антисемитские надписи и свастики появились на улицах Страсбурга и Парижа.
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сша, страсбург, париж, гарвардский университет, евросоюз, в мире
США, Страсбург, Париж, Гарвардский университет, Евросоюз, В мире
Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод

Президент Гарварда Гэй пообещала бороться с антисемитизмом без ущерба для свобод

© AP Photo / Charles KrupaПамятник Джону Гарварду в Гарвардском университете
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Гарвардский университет в США предпримет ряд шагов для борьбы с антисемитизмом, но не откажется от защиты права выражения, заявила президент этого одного из самых престижных вузов в мире Клодин Гэй.
«
"Я слышала опасения, что важная работа по борьбе с антисемитизмом помешает обещанию Гарварда обеспечивать свободу выражения. Борьба с антисемитизмом и защита свободы слова - взаимно согласованные цели", - говорится в опубликованном университетом письме его руководителя. В числе мер борьбы с антисемитизмом она перечислила как образовательные программы на эту тему, таки и психологическую поддержку.
Она признала, что "в последние недели сопровождались болью и страхом" для многих людей.
"Гарвард отвергает любые проявления ненависти и привержен тому, чтобы разбираться с ними", - заявила Гэй, пообещав защищать всех членов сообщества университета.
"Мы не оправдываем и не будем игнорировать ни антисемитизм, ни исламофобию, ни другие акты преследования, запугивания и угрозы насилия", - заверила она.
На фоне палестино-израильского конфликта по миру проходят демонстрации и протесты в поддержку жителей Газы, участились случаи антисемитских выступлений. Так, в минувшее воскресенье Европейская комиссия заявила о росте инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС - антисемитские надписи и свастики появились на улицах Страсбурга и Парижа.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в зале заседаний СБ ООН - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Постпред Израиля в ООН призвал мировое сообщество к борьбе с антисемитизмом
6 ноября, 20:14
 
СШАСтрасбургПарижГарвардский университетЕвросоюзВ мире
 
 
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