https://ria.ru/20231110/garvard-1908540612.html

Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод

Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод - РИА Новости, 10.11.2023

Президент Гарварда пообещала борьбу с антисемитизмом без ущерба для свобод

Гарвардский университет в США предпримет ряд шагов для борьбы с антисемитизмом, но не откажется от защиты права выражения, заявила президент этого одного из... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T01:38

2023-11-10T01:38

2023-11-10T01:38

сша

страсбург

париж

гарвардский университет

евросоюз

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Гарвардский университет в США предпримет ряд шагов для борьбы с антисемитизмом, но не откажется от защиты права выражения, заявила президент этого одного из самых престижных вузов в мире Клодин Гэй. "Я слышала опасения, что важная работа по борьбе с антисемитизмом помешает обещанию Гарварда обеспечивать свободу выражения. Борьба с антисемитизмом и защита свободы слова - взаимно согласованные цели", - говорится в опубликованном университетом письме его руководителя. В числе мер борьбы с антисемитизмом она перечислила как образовательные программы на эту тему, таки и психологическую поддержку. Она признала, что "в последние недели сопровождались болью и страхом" для многих людей. "Гарвард отвергает любые проявления ненависти и привержен тому, чтобы разбираться с ними", - заявила Гэй, пообещав защищать всех членов сообщества университета. "Мы не оправдываем и не будем игнорировать ни антисемитизм, ни исламофобию, ни другие акты преследования, запугивания и угрозы насилия", - заверила она. На фоне палестино-израильского конфликта по миру проходят демонстрации и протесты в поддержку жителей Газы, участились случаи антисемитских выступлений. Так, в минувшее воскресенье Европейская комиссия заявила о росте инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС - антисемитские надписи и свастики появились на улицах Страсбурга и Парижа.

https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html

сша

страсбург

париж

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сша, страсбург, париж, гарвардский университет, евросоюз, в мире