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В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода

В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода - РИА Новости, 10.11.2023

В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T04:02

2023-11-10T04:02

2023-11-10T10:10

донецкая народная республика

украина

мариуполь

фсб

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства. "Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений г. Мариуполь. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезду на территорию ДНР", - сообщили журналистам в ведомстве. Материалы переданы в СУ СК по ДНР для принятия процессуального решения.

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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2023

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донецкая народная республика, украина, мариуполь, фсб, следственный комитет россии (ск рф)