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В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода - РИА Новости, 10.11.2023
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04:02 10.11.2023 (обновлено: 10:10 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/fsb-1908545266.html
В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода
В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода - РИА Новости, 10.11.2023
В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода
Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T04:02
2023-11-10T10:10
донецкая народная республика
украина
мариуполь
фсб
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства. "Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений г. Мариуполь. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезду на территорию ДНР", - сообщили журналистам в ведомстве. Материалы переданы в СУ СК по ДНР для принятия процессуального решения.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, мариуполь, фсб, следственный комитет россии (ск рф)
Донецкая Народная Республика, Украина, Мариуполь, ФСБ, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода

ФСБ задержала в ДНР украинца по подозрению в организации заказного убийства

© РИА Новости Задержание гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства Управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике
Задержание гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства Управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике
© РИА Новости
Задержание гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства Управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства.
"Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений г. Мариуполь. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезду на территорию ДНР", - сообщили журналистам в ведомстве.
Материалы переданы в СУ СК по ДНР для принятия процессуального решения.
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаМариупольФСБСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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