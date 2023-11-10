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Связь инвестиций и культуры обсудят на сессии ВЭБа на форуме в Петербурге
Связь инвестиций и культуры обсудят на сессии ВЭБа на форуме в Петербурге - РИА Новости, 10.11.2023
Связь инвестиций и культуры обсудят на сессии ВЭБа на форуме в Петербурге
Вклад предпринимателей в поддержку культуры и взаимодействие бизнеса и культуры обсудят на сессии ВЭБа в рамках IX Санкт-Петербургского международного... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:13
2023-11-10T16:13
2023-11-10T16:13
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вклад предпринимателей в поддержку культуры и взаимодействие бизнеса и культуры обсудят на сессии ВЭБа в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Форум объединенных культур), сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, в сессии "Деловая культура" примут участие крупнейшие предприниматели. Модерировать сессию будет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "В последние 30 лет крупный бизнес в России доказал, что он наследует великим меценатам начало 20 века и конца 19. Потому что, конечно же, без Третьяковых, Морозовых не было очень многого, что сегодня составляет российскую славу", — сообщил Швыдкой. Он отметил, что поддержку культуры предприниматели оказывают бескорыстно. "Ни в царской России, ни в современной России не было никаких льгот для меценатов. Поэтому это делается не для того, чтобы списать с налогов какие-то деньги, а как некая миссия социально ответственного бизнеса перед обществом. Культура — это общее благо", — сказал Швыдкой. Сессия ВЭБ.РФ начнется 17 ноября в 10:00. Девятый международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября 2023 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вклад предпринимателей в поддержку культуры и взаимодействие бизнеса и культуры обсудят на сессии ВЭБа в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Форум объединенных культур), сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, в сессии "Деловая культура" примут участие крупнейшие предприниматели. Модерировать сессию будет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
.
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"В последние 30 лет крупный бизнес в России доказал, что он наследует великим меценатам начало 20 века и конца 19. Потому что, конечно же, без Третьяковых, Морозовых не было очень многого, что сегодня составляет российскую славу", — сообщил Швыдкой.
Он отметил, что поддержку культуры предприниматели оказывают бескорыстно. "Ни в царской России, ни в современной России не было никаких льгот для меценатов. Поэтому это делается не для того, чтобы списать с налогов какие-то деньги, а как некая миссия социально ответственного бизнеса перед обществом. Культура — это общее благо", — сказал Швыдкой.
Сессия ВЭБ.РФ начнется 17 ноября в 10:00. Девятый международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге
с 16 по 18 ноября 2023 года.