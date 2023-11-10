https://ria.ru/20231110/finansirovanie-1908536118.html

В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования

В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования - РИА Новости, 10.11.2023

В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования

США и союзники предпримут меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:33

2023-11-10T00:33

2023-11-10T00:33

израиль

россия

сша

хамас

министерство финансов сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США и союзники предпримут меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо. "Я ожидаю, что в ближайшие недели и дни мы увидим от партнеров и союзников действия, о некоторых будет объявлено публично, другие будут предприняты незаметно, для закрытия благотворительных организаций, которые могут способствовать выплатам ХАМАС", - заявил Адейемо журналистам. По его словам, США также "предпримут больше действий против ХАМАС". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231109/peremirie-1908506772.html

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израиль, россия, сша, хамас, министерство финансов сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире