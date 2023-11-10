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В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования - РИА Новости, 10.11.2023
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00:33 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/finansirovanie-1908536118.html
В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования
В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования - РИА Новости, 10.11.2023
В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования
США и союзники предпримут меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:33
2023-11-10T00:33
израиль
россия
сша
хамас
министерство финансов сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США и союзники предпримут меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо. "Я ожидаю, что в ближайшие недели и дни мы увидим от партнеров и союзников действия, о некоторых будет объявлено публично, другие будут предприняты незаметно, для закрытия благотворительных организаций, которые могут способствовать выплатам ХАМАС", - заявил Адейемо журналистам. По его словам, США также "предпримут больше действий против ХАМАС". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231109/peremirie-1908506772.html
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израиль, россия, сша, хамас, министерство финансов сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, США, ХАМАС, Министерство финансов США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В минфине США пообещали принять меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования

Минфин США: Вашингтон и союзники примут меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США и союзники предпримут меры, чтобы лишить ХАМАС финансирования, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо.
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"Я ожидаю, что в ближайшие недели и дни мы увидим от партнеров и союзников действия, о некоторых будет объявлено публично, другие будут предприняты незаметно, для закрытия благотворительных организаций, которые могут способствовать выплатам ХАМАС", - заявил Адейемо журналистам.
По его словам, США также "предпримут больше действий против ХАМАС".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
ХАМАС опровергло достижение соглашения о перемирии с Израилем
Вчера, 20:16
 
ИзраильРоссияСШАХАМАСМинистерство финансов СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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