https://ria.ru/20231110/fas-1908578382.html

Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов

Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов - РИА Новости, 10.11.2023

Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов

Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:09

2023-11-10T10:09

2023-11-10T10:36

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина."Правительство приняло дополнительные меры для контроля за тарифами. Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в этой сфере. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.При этом, уточнили в кабмине, выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат службы."За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", - добавили в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20231020/novak-1904217078.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика