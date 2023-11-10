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Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов - РИА Новости, 10.11.2023
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10:09 10.11.2023 (обновлено: 10:36 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/fas-1908578382.html
Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов
Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов - РИА Новости, 10.11.2023
Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов
Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:09
2023-11-10T10:36
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина."Правительство приняло дополнительные меры для контроля за тарифами. Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в этой сфере. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.При этом, уточнили в кабмине, выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат службы."За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", - добавили в пресс-службе правительства.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов

Территориальным органам ФАС дали полномочия проверять обоснованность тарифов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство России наделило территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями по проверке обоснованности тарифов, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло дополнительные меры для контроля за тарифами. Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в этой сфере. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
При этом, уточнили в кабмине, выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, как и прежде, будет центральный аппарат службы.
"За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", - добавили в пресс-службе правительства.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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