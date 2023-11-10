https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908553585.html

Эксперт назвал главных противников вступления Украины в ЕС

Эксперт назвал главных противников вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 10.11.2023

Эксперт назвал главных противников вступления Украины в ЕС

Венгрия, Польша и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, поскольку не хотят создавать себе... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:33

2023-11-10T07:33

2023-11-10T07:33

украина

польша

венгрия

петер сийярто

евросоюз

нато

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Венгрия, Польша и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, поскольку не хотят создавать себе экономических конкурентов, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. "Венгрия и Польша выступают против вступления Украины в ЕС, потому что понесут от этого прямые убытки. Там расположено множество заводов немецких и других западноевропейских компаний, и они могут начать переносить производства на Украину, где рабочая сила дешевле. А Венгрия и Польша находятся в самом конце цепочек добавленной стоимости европейской промышленности, поэтому стратегически такой перенос (для снижения издержек) вполне вероятен", - заявил ученый в интервью РИА Новости. Вторая причина, по его мнению, – это сельское хозяйство. И для Венгрии, и для Польши это важная сфера экономики. И если польские и венгерские производители будут вынуждены конкурировать с украинской сельхозпродукцией, это станет острой социальной проблемой для Варшавы и Будапешта. А с учетом потери Украиной значительной части своей промышленности ее конкурентными преимуществами на европейском рынке останутся только сельское хозяйство и дешевая рабочая сила. "Большая часть промышленности Украины сосредоточена на Донбассе, и она теперь под контролем России. Часть инфраструктуры, конечно, разрушена, но уголь, металлические руды и другие полезные ископаемые остались. В результате Украина лишилась почти трети своего ВВП. Поэтому если ЕС захочет впоследствии принять Украину в таком виде, то Москва, по-видимому, не будет особо переживать по этому поводу", - полагает Чже Сун Хун. Кроме того, он напомнил о позиции главы венгерского МИД Петера Сийярто, который ранее заявил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Положение нацменьшинств и языковая политика Киева, вынуждающего коренные народы Украины отказываться от родного языка, волнует не только Россию и Венгрию, но и Румынию, Болгарию и Польшу. Варшава, в свою очередь, выдвигает претензии по историческим вопросам: по словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. "Поэтому как бы Еврокомиссия ни поддерживала и ни стимулировала вступление Украины в ЕС, всегда будут те, кто против. Переговоры по вступлению будут крайне сложными", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908551496.html

украина

польша

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, венгрия, петер сийярто, евросоюз, нато