https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908548724.html

Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС

Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС - РИА Новости, 10.11.2023

Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС

Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского признать бесперспективность... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T05:40

2023-11-10T05:40

2023-11-10T05:40

украина

киев

россия

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

нато

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского признать бесперспективность попыток вернуть утраченные территории и пойти на мирные переговоры с Россией, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. "Честно говоря, не знаю, насколько (вступление Украины в ЕС) реалистично. На мой взгляд, это стоит рассматривать в контексте недавних сообщений NBC о том, что американские и европейские чиновники уже с октября обсуждают, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. Так что это, скорее, отражение общих настроений в Европе", - заявил ученый в интервью РИА Новости. Он напомнил, что, согласно сообщению американского телеканала, Запад оценивает конфликт как тупиковый и переживает по поводу своих возможностей продолжать спонсировать Киев. Большинство кандидатов от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США открыто высказываются против этого. Поэтому сейчас рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности без вступления в НАТО. Но чтобы убедить Киев начать мирные переговоры, нужно сначала определиться с тем, что устроит и Украину, и Россию, чтобы они могли достичь согласия. "Россия четко дала понять, что Украина не должна ставить вопрос об (утраченных) территориях. А Киев официально (их потерю) не признает. Второе – это невступление Украины в НАТО. Но это опять же выгодно России. Поэтому Киеву нужно дать хоть что-то взамен. И, на мой взгляд, таким подарком является вступление в ЕС", - полагает Чже Сун Хун. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября вновь заявил, что Москва никогда не возражала против планов Украины по вступлению в Европейское экономическое сообщество. И это стало важным сигналом о том, как можно разрешить нынешний кризис, уверен ученый. "Украина закрепила в конституции вступление в НАТО и ЕС в качестве основ государственной политики. Из-за следования Киева этим целям погибли сотни тысяч людей, но не удалось достичь ни одного ни другого. Если сейчас Украине придется отказаться еще и от территорий, то это будет означать политическую смерть для нынешнего президента... А США важно удержать Зеленского на плаву и не дать Украине быстро развалиться. Поэтому вступление Украины в ЕС – единственная альтернатива, чтобы попытаться убедить Зеленского пойти на переговоры", - полагает корейский эксперт.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908414907.html

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киев

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украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"