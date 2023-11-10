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Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС - РИА Новости, 10.11.2023
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05:40 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908548724.html
Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС
Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС - РИА Новости, 10.11.2023
Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС
Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского признать бесперспективность... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:40
2023-11-10T05:40
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского признать бесперспективность попыток вернуть утраченные территории и пойти на мирные переговоры с Россией, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. "Честно говоря, не знаю, насколько (вступление Украины в ЕС) реалистично. На мой взгляд, это стоит рассматривать в контексте недавних сообщений NBC о том, что американские и европейские чиновники уже с октября обсуждают, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. Так что это, скорее, отражение общих настроений в Европе", - заявил ученый в интервью РИА Новости. Он напомнил, что, согласно сообщению американского телеканала, Запад оценивает конфликт как тупиковый и переживает по поводу своих возможностей продолжать спонсировать Киев. Большинство кандидатов от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США открыто высказываются против этого. Поэтому сейчас рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности без вступления в НАТО. Но чтобы убедить Киев начать мирные переговоры, нужно сначала определиться с тем, что устроит и Украину, и Россию, чтобы они могли достичь согласия. "Россия четко дала понять, что Украина не должна ставить вопрос об (утраченных) территориях. А Киев официально (их потерю) не признает. Второе – это невступление Украины в НАТО. Но это опять же выгодно России. Поэтому Киеву нужно дать хоть что-то взамен. И, на мой взгляд, таким подарком является вступление в ЕС", - полагает Чже Сун Хун. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября вновь заявил, что Москва никогда не возражала против планов Украины по вступлению в Европейское экономическое сообщество. И это стало важным сигналом о том, как можно разрешить нынешний кризис, уверен ученый. "Украина закрепила в конституции вступление в НАТО и ЕС в качестве основ государственной политики. Из-за следования Киева этим целям погибли сотни тысяч людей, но не удалось достичь ни одного ни другого. Если сейчас Украине придется отказаться еще и от территорий, то это будет означать политическую смерть для нынешнего президента... А США важно удержать Зеленского на плаву и не дать Украине быстро развалиться. Поэтому вступление Украины в ЕС – единственная альтернатива, чтобы попытаться убедить Зеленского пойти на переговоры", - полагает корейский эксперт.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908414907.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Корейский эксперт объяснил, для чего Украину "поманили" членством в ЕС

Эксперт Хангук назвал вступление в ЕС подарком Киеву за переговоры с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского признать бесперспективность попыток вернуть утраченные территории и пойти на мирные переговоры с Россией, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
«
"Честно говоря, не знаю, насколько (вступление Украины в ЕС) реалистично. На мой взгляд, это стоит рассматривать в контексте недавних сообщений NBC о том, что американские и европейские чиновники уже с октября обсуждают, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. Так что это, скорее, отражение общих настроений в Европе", - заявил ученый в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что, согласно сообщению американского телеканала, Запад оценивает конфликт как тупиковый и переживает по поводу своих возможностей продолжать спонсировать Киев. Большинство кандидатов от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США открыто высказываются против этого. Поэтому сейчас рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности без вступления в НАТО. Но чтобы убедить Киев начать мирные переговоры, нужно сначала определиться с тем, что устроит и Украину, и Россию, чтобы они могли достичь согласия.
"Россия четко дала понять, что Украина не должна ставить вопрос об (утраченных) территориях. А Киев официально (их потерю) не признает. Второе – это невступление Украины в НАТО. Но это опять же выгодно России. Поэтому Киеву нужно дать хоть что-то взамен. И, на мой взгляд, таким подарком является вступление в ЕС", - полагает Чже Сун Хун.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября вновь заявил, что Москва никогда не возражала против планов Украины по вступлению в Европейское экономическое сообщество. И это стало важным сигналом о том, как можно разрешить нынешний кризис, уверен ученый.
"Украина закрепила в конституции вступление в НАТО и ЕС в качестве основ государственной политики. Из-за следования Киева этим целям погибли сотни тысяч людей, но не удалось достичь ни одного ни другого. Если сейчас Украине придется отказаться еще и от территорий, то это будет означать политическую смерть для нынешнего президента... А США важно удержать Зеленского на плаву и не дать Украине быстро развалиться. Поэтому вступление Украины в ЕС – единственная альтернатива, чтобы попытаться убедить Зеленского пойти на переговоры", - полагает корейский эксперт.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Вчера, 14:55
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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