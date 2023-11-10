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В Кремле выразили сдержанный оптимизм в вопросе эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 10.11.2023
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13:07 10.11.2023 (обновлено: 13:46 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908637173.html
В Кремле выразили сдержанный оптимизм в вопросе эвакуации россиян из Газы
В Кремле выразили сдержанный оптимизм в вопросе эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле выразили сдержанный оптимизм в вопросе эвакуации россиян из Газы
На сегодня есть сдержанный оптимизм, что процесс эвакуации россиян из Газы удастся начать и все желающие смогут уехать, ведется очень интенсивный диалог по... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:07
2023-11-10T13:46
в мире
россия
палестина
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На сегодня есть сдержанный оптимизм, что процесс эвакуации россиян из Газы удастся начать и все желающие смогут уехать, ведется очень интенсивный диалог по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ведётся по дипломатическим каналам очень интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами. Предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации. Мы, по состоянию на сегодня, именно на сегодня, у нас есть такой сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин и дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу", - сказал Песков журналистам.Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что эвакуации из сектора Газа ожидает около 300 несовершеннолетних россиян, которые уже месяц находятся в блокаде.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231110/erdogan-1908621084.html
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в мире, россия, палестина, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль
В мире, Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль
В Кремле выразили сдержанный оптимизм в вопросе эвакуации россиян из Газы

Песков сообщил о сдержанном оптимизме по вопросу вывоза россиян из сектора Газа

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На сегодня есть сдержанный оптимизм, что процесс эвакуации россиян из Газы удастся начать и все желающие смогут уехать, ведется очень интенсивный диалог по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ведётся по дипломатическим каналам очень интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами. Предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации. Мы, по состоянию на сегодня, именно на сегодня, у нас есть такой сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин и дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу", - сказал Песков журналистам.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что эвакуации из сектора Газа ожидает около 300 несовершеннолетних россиян, которые уже месяц находятся в блокаде.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия
12:28
 
В миреРоссияПалестинаДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраиль
 
 
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