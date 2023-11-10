https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908551098.html

Представитель КПП "Рафах" подтвердил предстоящую эвакуацию из Газы россиян

Представитель КПП "Рафах" подтвердил предстоящую эвакуацию из Газы россиян - РИА Новости, 10.11.2023

Представитель КПП "Рафах" подтвердил предстоящую эвакуацию из Газы россиян

Из сектора Газа сегодня эвакуируют первых 85 граждан России, подтвердил РИА Новости представитель КПП "Рафах". РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:24

2023-11-10T06:24

2023-11-10T09:38

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КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Из сектора Газа сегодня эвакуируют первых 85 граждан России, подтвердил РИА Новости представитель КПП "Рафах"."Пятьсот девяносто четыре человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП "Рафах", среди них 85 человек, имеющих российское гражданство", — сказал собеседник агентства.Ранее информационный портал Rafah Online опубликовал список иностранцев, которых вывезут из сектора Газа в пятницу через этот КПП. Среди них — 85 россиян. Они впервые получили возможность покинуть анклав, который подвергается ударам израильской армии.Согласно опубликованному документу, всем эвакуируемым следует прибыть к КПП в семь утра.Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет одобрения со стороны Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах".Как указала накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. По ее словам, такая логика недопустима. Захарова добавила, что в России не понимают, почему процесс эвакуации ее граждан, несмотря на усилия Москвы, не могут разблокировать.На прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из сектора Газа числятся около 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты."Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями регион через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открыли огонь по военным и гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.

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https://ria.ru/20231107/gaza-1907867078.html

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группа газ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, раф, снг, египет, в мире