Источник: тренировочная миссия ЕС для Украины подготовила 30 тысяч солдат
Тренировочная миссия ЕС подготовила 30 тысяч украинских военных
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Тренировочная миссия ЕС для Украины подготовила уже 30 тысяч украинских военных, предстоит подготовить еще 10 тысяч, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы уже достигли первоначально поставленной предельной цели в 30 тысяч подготовленных военных, нам предстоит подготовить еще десять тысяч", - сообщил он.
В августе этого года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил главам минобороны стран ЕС увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу этого года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.