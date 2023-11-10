https://ria.ru/20231110/er-1908623317.html

Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря

Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря - РИА Новости, 10.11.2023

Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря

Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:34

2023-11-10T12:34

2023-11-10T12:34

политика

москва

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале. "Решением Президиума Генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде", - сообщил Турчак. Он отметил, что место проведения съезда выбрано неслучайно. "Сегодня выставка "Россия" - это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится. То, во что мы верим. И то, к чему стремимся в будущем", - добавил он. Кроме того, по словам Турчака, до съезда партия проведет три панельные дискуссии - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. В них которых примут участие представители регионов. "Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы - прежде всего по Народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда",- написал секретарь Генсовета партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, андрей турчак, единая россия