Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря
Турчак: съезд ЕР состоится на площадке выставки "Россия" на ВДНХ 17 декабря
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
"Решением Президиума Генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде", - сообщил Турчак.
Он отметил, что место проведения съезда выбрано неслучайно. "Сегодня выставка "Россия" - это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится. То, во что мы верим. И то, к чему стремимся в будущем", - добавил он.
Кроме того, по словам Турчака, до съезда партия проведет три панельные дискуссии - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. В них которых примут участие представители регионов. "Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы - прежде всего по Народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда",- написал секретарь Генсовета партии.