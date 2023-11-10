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Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря - РИА Новости, 10.11.2023
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12:34 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/er-1908623317.html
Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря
Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря - РИА Новости, 10.11.2023
Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря
Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:34
2023-11-10T12:34
политика
москва
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале. "Решением Президиума Генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде", - сообщил Турчак. Он отметил, что место проведения съезда выбрано неслучайно. "Сегодня выставка "Россия" - это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится. То, во что мы верим. И то, к чему стремимся в будущем", - добавил он. Кроме того, по словам Турчака, до съезда партия проведет три панельные дискуссии - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. В них которых примут участие представители регионов. "Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы - прежде всего по Народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда",- написал секретарь Генсовета партии.
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политика, москва, андрей турчак, единая россия
Политика, Москва, Андрей Турчак, Единая Россия
Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря

Турчак: съезд ЕР состоится на площадке выставки "Россия" на ВДНХ 17 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
"Решением Президиума Генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде", - сообщил Турчак.
Он отметил, что место проведения съезда выбрано неслучайно. "Сегодня выставка "Россия" - это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится. То, во что мы верим. И то, к чему стремимся в будущем", - добавил он.
Кроме того, по словам Турчака, до съезда партия проведет три панельные дискуссии - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. В них которых примут участие представители регионов. "Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы - прежде всего по Народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда",- написал секретарь Генсовета партии.
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