https://ria.ru/20231110/energetiki-1908635331.html

Столичные энергетики в 2023 году подключили к сетям 30 новостроек

Столичные энергетики в 2023 году подключили к сетям 30 новостроек - РИА Новости, 10.11.2023

Столичные энергетики в 2023 году подключили к сетям 30 новостроек

Столичные энергетики в текущем году подключили к сетям 30 новостроек по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:00

2023-11-10T13:00

2023-11-10T13:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908633462_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_2730d0a7baf8558470e053df7f2793fe.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Столичные энергетики в текущем году подключили к сетям 30 новостроек по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. В этом году уже подключили к сетям 30 таких многоквартирных домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек по программе реновации было проложено более 70 километров электросетей напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, построено 25 трансформаторных подстанций. Суммарная присоединенная мощность составила более 22 МВт. "Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - отметил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20231108/moskva-1908130931.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков