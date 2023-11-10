https://ria.ru/20231110/energetiki-1908635331.html
Столичные энергетики в 2023 году подключили к сетям 30 новостроек
Столичные энергетики в 2023 году подключили к сетям 30 новостроек - РИА Новости, 10.11.2023
Столичные энергетики в 2023 году подключили к сетям 30 новостроек
Столичные энергетики в текущем году подключили к сетям 30 новостроек по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:00
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Столичные энергетики в текущем году подключили к сетям 30 новостроек по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. В этом году уже подключили к сетям 30 таких многоквартирных домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек по программе реновации было проложено более 70 километров электросетей напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, построено 25 трансформаторных подстанций. Суммарная присоединенная мощность составила более 22 МВт. "Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - отметил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
https://ria.ru/20231108/moskva-1908130931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Столичные энергетики в текущем году подключили к сетям 30 новостроек по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. В этом году уже подключили к сетям 30 таких многоквартирных домов", - рассказал Бирюков
.
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Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек по программе реновации было проложено более 70 километров электросетей напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, построено 25 трансформаторных подстанций. Суммарная присоединенная мощность составила более 22 МВт.
"Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.