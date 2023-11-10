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В России появилась "новая элита", пишут СМИ
В России появилась "новая элита", пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
В России появилась "новая элита", пишут СМИ
В России появилась "новая бизнес-элита", заполонившая пустоту после ухода зарубежных компаний с российского рынка, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:34
2023-11-10T10:34
2023-11-10T15:25
экономика
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политика
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В России появилась "новая бизнес-элита", заполонившая пустоту после ухода зарубежных компаний с российского рынка, пишет Bloomberg."Новая волна предпринимателей, воспользовавшихся шансом, скупила активы после того, как транснациональные корпорации ушли из России из-за боевых действий, санкций и нажима инвесторов", — говорится в материале.Журналисты указали, что зарубежные компании, в том числе гигант быстрого питания McDonald's, упаковочный концерн Ball и химико-промышленная компания Henkel, за 2022 год и первую половину 2023-го продали активы российским предпринимателям на сумму почти 21 миллиард долларов.Обозреватели добавили, что покупатели активов иностранных бизнесов не входят в число богатейших людей России и малоизвестны за пределами самой страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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экономика, россия, mcdonald's corporation, henkel , технологии, политика
Экономика, Россия, McDonald's Corporation, Henkel , Технологии, Политика
В России появилась "новая элита", пишут СМИ
Bloomberg: в России появилась "новая элита" после ухода западных компаний