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В России появилась "новая элита", пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
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10:34 10.11.2023 (обновлено: 15:25 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/elita-1908586167.html
В России появилась "новая элита", пишут СМИ
В России появилась "новая элита", пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
В России появилась "новая элита", пишут СМИ
В России появилась "новая бизнес-элита", заполонившая пустоту после ухода зарубежных компаний с российского рынка, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:34
2023-11-10T15:25
экономика
россия
mcdonald's corporation
henkel
технологии
политика
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В России появилась "новая бизнес-элита", заполонившая пустоту после ухода зарубежных компаний с российского рынка, пишет Bloomberg.&quot;Новая волна предпринимателей, воспользовавшихся шансом, скупила активы после того, как транснациональные корпорации ушли из России из-за боевых действий, санкций и нажима инвесторов&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что зарубежные компании, в том числе гигант быстрого питания McDonald's, упаковочный концерн Ball и химико-промышленная компания Henkel, за 2022 год и первую половину 2023-го продали активы российским предпринимателям на сумму почти 21 миллиард долларов.Обозреватели добавили, что покупатели активов иностранных бизнесов не входят в число богатейших людей России и малоизвестны за пределами самой страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, mcdonald's corporation, henkel , технологии, политика
Экономика, Россия, McDonald's Corporation, Henkel , Технологии, Политика
В России появилась "новая элита", пишут СМИ

Bloomberg: в России появилась "новая элита" после ухода западных компаний

© Фото : "Вкусно - и точка"Ресторан "Вкусно — и точка" на Пушкинской площади в Москве
Ресторан Вкусно — и точка на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : "Вкусно - и точка"
Ресторан "Вкусно — и точка" на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В России появилась "новая бизнес-элита", заполонившая пустоту после ухода зарубежных компаний с российского рынка, пишет Bloomberg.
«

"Новая волна предпринимателей, воспользовавшихся шансом, скупила активы после того, как транснациональные корпорации ушли из России из-за боевых действий, санкций и нажима инвесторов", — говорится в материале.

Журналисты указали, что зарубежные компании, в том числе гигант быстрого питания McDonald's, упаковочный концерн Ball и химико-промышленная компания Henkel, за 2022 год и первую половину 2023-го продали активы российским предпринимателям на сумму почти 21 миллиард долларов.
Обозреватели добавили, что покупатели активов иностранных бизнесов не входят в число богатейших людей России и малоизвестны за пределами самой страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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