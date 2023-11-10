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Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников - РИА Новости, 10.11.2023
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11:32 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ekonomika-1908600836.html
Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников
Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников - РИА Новости, 10.11.2023
Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников
Экономика России прошла самый сложный этап - этап восстановления, но теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях - высоких ставок и непростого... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:32
2023-11-10T11:32
экономика
россия
челябинск
челябинская область
алексей текслер
максим решетников
воздушно-космические силы россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Экономика России прошла самый сложный этап - этап восстановления, но теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях - высоких ставок и непростого доступа к капиталу, заявил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сегодня можно говорить, что российская экономика прошла самый сложный этап - этап восстановления. И, конечно, её дальнейший рост зависит от регионов, от работы с инвесторами на местах, от инфраструктурных проектов, от новых технологий и повышения производительности труда на предприятиях, от комфортных условий для малого бизнеса, от вопросов подготовки кадров. На федеральном уровне создан спектр инструментов, чтобы помочь субъектам решать задачи, важно грамотно их использовать. Если что-то работает не так, давать обратную связь", - сказал Решетников, выступая в режиме ВКС на пленарной дискуссии "Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России" Русского экономического форума в Челябинске. Он назвал новые вызовы для экономики страны. "Сейчас новые вызовы – предстоит развивать экономику в условиях высоких процентных ставок и непростому доступу к капиталу. Знаю, что сегодняшний форум станет площадкой для выработки решений", - добавил Решетников. По его мнению, поэтому сейчас важны региональные форумы, где власти и бизнес обсуждают эти вопросы. "Отдельное спасибо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который возглавляет комиссию Госсовета по экономике и финансам, это центр сбора инициатив со всей страны, из которых в конечном итоге рождаются решения, необходимые для развития бизнеса, регионов, экономики в целом. Мы вместе принимали широкий пакет антисанкционных мер, разрабатывали механизм в сфере международных отношений", - пояснил министр. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ по итогам 2023 года покажет рост в 2,8%.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html
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экономика, россия, челябинск, челябинская область, алексей текслер, максим решетников, воздушно-космические силы россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Челябинск, Челябинская область, Алексей Текслер, Максим Решетников, Воздушно-космические силы России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников

Решетников: экономика прошла самый сложный этап, но ее ждут новые вызовы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Максим Решетников
Министр экономического развития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр экономического развития Максим Решетников. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Экономика России прошла самый сложный этап - этап восстановления, но теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях - высоких ставок и непростого доступа к капиталу, заявил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Сегодня можно говорить, что российская экономика прошла самый сложный этап - этап восстановления. И, конечно, её дальнейший рост зависит от регионов, от работы с инвесторами на местах, от инфраструктурных проектов, от новых технологий и повышения производительности труда на предприятиях, от комфортных условий для малого бизнеса, от вопросов подготовки кадров. На федеральном уровне создан спектр инструментов, чтобы помочь субъектам решать задачи, важно грамотно их использовать. Если что-то работает не так, давать обратную связь", - сказал Решетников, выступая в режиме ВКС на пленарной дискуссии "Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России" Русского экономического форума в Челябинске.
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Он назвал новые вызовы для экономики страны. "Сейчас новые вызовы – предстоит развивать экономику в условиях высоких процентных ставок и непростому доступу к капиталу. Знаю, что сегодняшний форум станет площадкой для выработки решений", - добавил Решетников.
По его мнению, поэтому сейчас важны региональные форумы, где власти и бизнес обсуждают эти вопросы. "Отдельное спасибо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который возглавляет комиссию Госсовета по экономике и финансам, это центр сбора инициатив со всей страны, из которых в конечном итоге рождаются решения, необходимые для развития бизнеса, регионов, экономики в целом. Мы вместе принимали широкий пакет антисанкционных мер, разрабатывали механизм в сфере международных отношений", - пояснил министр.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ по итогам 2023 года покажет рост в 2,8%.
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ЭкономикаРоссияЧелябинскЧелябинская областьАлексей ТекслерМаксим РешетниковВоздушно-космические силы РоссииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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