https://ria.ru/20231110/ekonomika-1908600836.html

Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников

Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников - РИА Новости, 10.11.2023

Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников

Экономика России прошла самый сложный этап - этап восстановления, но теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях - высоких ставок и непростого... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:32

2023-11-10T11:32

2023-11-10T11:32

экономика

россия

челябинск

челябинская область

алексей текслер

максим решетников

воздушно-космические силы россии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Экономика России прошла самый сложный этап - этап восстановления, но теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях - высоких ставок и непростого доступа к капиталу, заявил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сегодня можно говорить, что российская экономика прошла самый сложный этап - этап восстановления. И, конечно, её дальнейший рост зависит от регионов, от работы с инвесторами на местах, от инфраструктурных проектов, от новых технологий и повышения производительности труда на предприятиях, от комфортных условий для малого бизнеса, от вопросов подготовки кадров. На федеральном уровне создан спектр инструментов, чтобы помочь субъектам решать задачи, важно грамотно их использовать. Если что-то работает не так, давать обратную связь", - сказал Решетников, выступая в режиме ВКС на пленарной дискуссии "Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России" Русского экономического форума в Челябинске. Он назвал новые вызовы для экономики страны. "Сейчас новые вызовы – предстоит развивать экономику в условиях высоких процентных ставок и непростому доступу к капиталу. Знаю, что сегодняшний форум станет площадкой для выработки решений", - добавил Решетников. По его мнению, поэтому сейчас важны региональные форумы, где власти и бизнес обсуждают эти вопросы. "Отдельное спасибо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который возглавляет комиссию Госсовета по экономике и финансам, это центр сбора инициатив со всей страны, из которых в конечном итоге рождаются решения, необходимые для развития бизнеса, регионов, экономики в целом. Мы вместе принимали широкий пакет антисанкционных мер, разрабатывали механизм в сфере международных отношений", - пояснил министр. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ по итогам 2023 года покажет рост в 2,8%.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

россия

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, челябинск, челябинская область, алексей текслер, максим решетников, воздушно-космические силы россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)