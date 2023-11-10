https://ria.ru/20231110/egipet-1908663245.html

В Египте рассказали, как собираются привлекать больше иностранных туристов

В Египте рассказали, как собираются привлекать больше иностранных туристов - РИА Новости, 10.11.2023

В Египте рассказали, как собираются привлекать больше иностранных туристов

Для привлечения туристов египетские власти запускают новые стимулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:09

2023-11-10T14:09

2023-11-10T14:09

туризм

новости - туризм

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

туризм

отдых на море

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для привлечения туристов египетские власти запускают новые стимулы, сообщает АТОР. Из-за близости страны к израильско-палестинскому конфликту Египет потерял примерно десять процентов бронирований, заявил в ходе выставки World Travel Market в Лондоне министр туризма Ахмед Исса. В первую очередь, аннуляции туров фиксируются на курортах Южного Синая, в связи с чем правительство Египта запустило новые стимулы для поддержки туризма в этом регионе.Тем не менее, республика по итогам текущего года рассчитывает принять рекордные 15 миллионов иностранных гостей. Это принесет в бюджет страны 13 миллиардов долларов.Достичь запланированных результатов Египет намерен через финансовое стимулирование рейсов из-за рубежа. Такая программа действовала с 2020 по 2022 год, и количество рейсов в Страну пирамид выросло на 44 процента. На ближайший зимний сезон власти продлили эксперимент.Авиакомпании и туроператоры как консолидаторы турперевозки в зависимости от аэропорта прилета и загрузки борта могут получить выплаты до 1500 долларов за каждый рейс. Кроме того, дополнительные льготы в размере 500 долларов будут получать авиакомпании за рейсы в Шарм-эш-Шейх. Таким образом при определенных условиях компенсация за рейс на Южносинайский курорт может составить до двух тысяч долларов.В этом контексте Ахмед Исса отметил, что программа стимулирования авиации является одним из самых важных и крупнейших направлений государственных расходов на индустрию туризма в Египте в настоящее время.

https://ria.ru/20231110/seyshely-1908627071.html

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм, отдых на море