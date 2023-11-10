В Египте рассказали, как собираются привлекать больше иностранных туристов
АТОР: Египет не хочет терять туристов и готов платить за рейсы еще больше
© iStock.com / Sergei DubrovskiiПляж в Шарм-эш-Шейхе, Египет
© iStock.com / Sergei Dubrovskii
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Для привлечения туристов египетские власти запускают новые стимулы, сообщает АТОР.
Из-за близости страны к израильско-палестинскому конфликту Египет потерял примерно десять процентов бронирований, заявил в ходе выставки World Travel Market в Лондоне министр туризма Ахмед Исса. В первую очередь, аннуляции туров фиксируются на курортах Южного Синая, в связи с чем правительство Египта запустило новые стимулы для поддержки туризма в этом регионе.
Тем не менее, республика по итогам текущего года рассчитывает принять рекордные 15 миллионов иностранных гостей. Это принесет в бюджет страны 13 миллиардов долларов.
Достичь запланированных результатов Египет намерен через финансовое стимулирование рейсов из-за рубежа. Такая программа действовала с 2020 по 2022 год, и количество рейсов в Страну пирамид выросло на 44 процента. На ближайший зимний сезон власти продлили эксперимент.
Авиакомпании и туроператоры как консолидаторы турперевозки в зависимости от аэропорта прилета и загрузки борта могут получить выплаты до 1500 долларов за каждый рейс. Кроме того, дополнительные льготы в размере 500 долларов будут получать авиакомпании за рейсы в Шарм-эш-Шейх. Таким образом при определенных условиях компенсация за рейс на Южносинайский курорт может составить до двух тысяч долларов.
В этом контексте Ахмед Исса отметил, что программа стимулирования авиации является одним из самых важных и крупнейших направлений государственных расходов на индустрию туризма в Египте в настоящее время.