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Советник Нетаньяху назвал Египет ключевым игроком в вопросе о будущем Газы

Советник Нетаньяху назвал Египет ключевым игроком в вопросе о будущем Газы - РИА Новости, 10.11.2023

Советник Нетаньяху назвал Египет ключевым игроком в вопросе о будущем Газы

Руководство Израиля видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса о будущем сектора Газа, заявил советник премьер-министра еврейского государства... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T01:20

2023-11-10T01:20

2023-11-10T01:20

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Руководство Израиля видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса о будущем сектора Газа, заявил советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман газете "Известия". "Руководство Израиля видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса будущего сектора Газа. Так сложилось исторически. Здесь стоит напомнить, что именно Египет контролировал сектор Газа вплоть до 1967 года. А с середины 1990-х годов в Газе действовала самостоятельно гражданская администрация. С 2005 года там нет ни одного израильского солдата, ни одного поселенца. И обвинять Израиль в том, что он угнетает и устраивает блокаду Газы на протяжении 75 лет, как минимум несправедливо", - отметил Гендельман. Советник Нетаньяху подчеркнул, что "с ХАМАС нет и не будет никаких переговоров". Он уточнил, что уже обозначил две цели нынешней войны. "А о благоустройстве и реальности в секторе Газа можно будет говорить только после их достижения: освобождения всех наших похищенных граждан и уничтожения военно-политической власти ХАМАС", - заключил Гендельман. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906964560.html

https://ria.ru/20231031/plan-1906392828.html

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израиль, египет, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире