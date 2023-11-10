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Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы - РИА Новости, 10.11.2023
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20:58 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/dvizhenie-1908778543.html
Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы
Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы - РИА Новости, 10.11.2023
Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы
Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области, ранее остановленное из-за ДТП, запущено в сторону Москвы, сообщил "Автодор" в РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:58
2023-11-10T20:58
происшествия
москва
павловский район
автодор
авто
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области, ранее остановленное из-за ДТП, запущено в сторону Москвы, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. Ранее представитель ГУМВД по Воронежской области рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Павловском районе около 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон". Также "Автодор" сообщал об остановке движения. "Движение на 662 км М-4 "Дон" запущено в сторону Москвы", - говорится в сообщении "Автодора".
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Происшествия, Москва, Павловский район, Автодор, Авто
Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы

Движение на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области восстановили в сторону Москвы

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области
Место ДТП на 662-м километре автотрассы М-4 Дон в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Место ДТП на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области, ранее остановленное из-за ДТП, запущено в сторону Москвы, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале.
Ранее представитель ГУМВД по Воронежской области рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Павловском районе около 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон". Также "Автодор" сообщал об остановке движения.
«
"Движение на 662 км М-4 "Дон" запущено в сторону Москвы", - говорится в сообщении "Автодора".
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