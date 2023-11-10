https://ria.ru/20231110/dvizhenie-1908778543.html

Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы

Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы - РИА Новости, 10.11.2023

Движение на 662-м километре трассы М-4 "Дон" запустили в сторону Москвы

Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области, ранее остановленное из-за ДТП, запущено в сторону Москвы, сообщил "Автодор" в РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:58

2023-11-10T20:58

2023-11-10T20:58

происшествия

москва

павловский район

автодор

авто

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области, ранее остановленное из-за ДТП, запущено в сторону Москвы, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. Ранее представитель ГУМВД по Воронежской области рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Павловском районе около 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон". Также "Автодор" сообщал об остановке движения. "Движение на 662 км М-4 "Дон" запущено в сторону Москвы", - говорится в сообщении "Автодора".

https://ria.ru/20231110/vnedorozhnik-1908666291.html

москва

павловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, павловский район, автодор, авто