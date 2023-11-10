https://ria.ru/20231110/dtp-1908706851.html
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение - РИА Новости, 10.11.2023
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение
Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:25
2023-11-10T16:25
2023-11-10T17:53
происшествия
воронежская область
москва
автодор
трасса м-4 "дон"
павловский район
renault s.a
renault clio
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. "Из-за ДТП нет движения на 662 км М-4 "Дон" в Воронежской области. Организован перепуск движения. В сторону Москвы на 672 км в сторону Москвы и в сторону юга на 636 км", - говорится в сообщении "Автодора".Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, ДТП произошло в Павловском районе около в 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон"."По предварительным данным, водитель большегрузного транспортного средства Renault с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору цифрового стенда, которая упала на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель большегруза скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщил представитель ГУМВД.Полиция проводит проверку, сотрудники Госавтоинспекции занимаются устранением затора на трассе.
https://ria.ru/20231104/dtp-1907511968.html
воронежская область
москва
трасса м-4 "дон"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Воронежская область, Москва, Автодор, Трасса М-4 "Дон", Павловский район, Renault S.A, Renault Clio
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение
Автодор: из-за ДТП нет движения на 662 километре М-4 "Дон" в Воронежской области