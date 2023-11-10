https://ria.ru/20231110/dtp-1908706851.html

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение - РИА Новости, 10.11.2023

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение

Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:25

2023-11-10T16:25

2023-11-10T17:53

происшествия

воронежская область

москва

автодор

трасса м-4 "дон"

павловский район

renault s.a

renault clio

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. "Из-за ДТП нет движения на 662 км М-4 "Дон" в Воронежской области. Организован перепуск движения. В сторону Москвы на 672 км в сторону Москвы и в сторону юга на 636 км", - говорится в сообщении "Автодора".Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, ДТП произошло в Павловском районе около в 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон"."По предварительным данным, водитель большегрузного транспортного средства Renault с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору цифрового стенда, которая упала на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель большегруза скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщил представитель ГУМВД.Полиция проводит проверку, сотрудники Госавтоинспекции занимаются устранением затора на трассе.

https://ria.ru/20231104/dtp-1907511968.html

воронежская область

москва

трасса м-4 "дон"

павловский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, москва, автодор, трасса м-4 "дон", павловский район, renault s.a, renault clio