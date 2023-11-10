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На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение - РИА Новости, 10.11.2023
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16:25 10.11.2023 (обновлено: 17:53 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/dtp-1908706851.html
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение - РИА Новости, 10.11.2023
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение
Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:25
2023-11-10T17:53
происшествия
воронежская область
москва
автодор
трасса м-4 "дон"
павловский район
renault s.a
renault clio
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале. &quot;Из-за ДТП нет движения на 662 км М-4 &quot;Дон&quot; в Воронежской области. Организован перепуск движения. В сторону Москвы на 672 км в сторону Москвы и в сторону юга на 636 км&quot;, - говорится в сообщении &quot;Автодора&quot;.Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, ДТП произошло в Павловском районе около в 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон"."По предварительным данным, водитель большегрузного транспортного средства Renault с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору цифрового стенда, которая упала на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель большегруза скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщил представитель ГУМВД.Полиция проводит проверку, сотрудники Госавтоинспекции занимаются устранением затора на трассе.
https://ria.ru/20231104/dtp-1907511968.html
воронежская область
москва
трасса м-4 "дон"
павловский район
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происшествия, воронежская область, москва, автодор, трасса м-4 "дон", павловский район, renault s.a, renault clio
Происшествия, Воронежская область, Москва, Автодор, Трасса М-4 "Дон", Павловский район, Renault S.A, Renault Clio
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение

Автодор: из-за ДТП нет движения на 662 километре М-4 "Дон" в Воронежской области

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области. 10 ноября 2023
Место ДТП на 662-м километре автотрассы М-4 Дон в Воронежской области. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Место ДТП на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области. 10 ноября 2023
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение транспорта остановлено на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП, сообщил "Автодор" в своем телеграм-канале.
«

"Из-за ДТП нет движения на 662 км М-4 "Дон" в Воронежской области. Организован перепуск движения. В сторону Москвы на 672 км в сторону Москвы и в сторону юга на 636 км", - говорится в сообщении "Автодора".

Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, ДТП произошло в Павловском районе около в 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон".
«
"По предварительным данным, водитель большегрузного транспортного средства Renault с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору цифрового стенда, которая упала на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель большегруза скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщил представитель ГУМВД.
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ПроисшествияВоронежская областьМоскваАвтодорТрасса М-4 "Дон"Павловский районRenault S.ARenault Clio
 
 
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