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В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания - РИА Новости, 10.11.2023
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09:33 10.11.2023 (обновлено: 09:59 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/draka-1908564550.html
В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания
В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания - РИА Новости, 10.11.2023
В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания
В подмосковном поселке Деденево в Дмитровском городском округе в СОШ имени Н.К. Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:33
2023-11-10T09:59
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В подмосковном поселке Деденево в Дмитровском городском округе в СОШ имени Н.К. Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Московской области."Ученица спровоцировала учителя, оскорбляя её. После замечания со стороны учителя позвонила и пожаловалась маме. Мама вместе со старшей дочерью пришли в школу и нанесли телесные повреждения учителю", - отметили в ведомстве.Также в пресс-службе рассказали, что сейчас по ситуации проводится проверка.В Telegram-канал прокуратуры Московской области сообщили, что прокуратура Московской области по данному факту проводит проверку, в ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям учителей и приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания

В подмосковном Деденево мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В подмосковном поселке Деденево в Дмитровском городском округе в СОШ имени Н.К. Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Московской области.
"Ученица спровоцировала учителя, оскорбляя её. После замечания со стороны учителя позвонила и пожаловалась маме. Мама вместе со старшей дочерью пришли в школу и нанесли телесные повреждения учителю", - отметили в ведомстве.
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Также в пресс-службе рассказали, что сейчас по ситуации проводится проверка.
В Telegram-канал прокуратуры Московской области сообщили, что прокуратура Московской области по данному факту проводит проверку, в ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям учителей и приняты меры прокурорского реагирования.
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