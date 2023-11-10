https://ria.ru/20231110/draka-1908564550.html

В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания

В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания - РИА Новости, 10.11.2023

В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания

В подмосковном поселке Деденево в Дмитровском городском округе в СОШ имени Н.К. Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:33

2023-11-10T09:33

2023-11-10T09:59

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В подмосковном поселке Деденево в Дмитровском городском округе в СОШ имени Н.К. Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Московской области."Ученица спровоцировала учителя, оскорбляя её. После замечания со стороны учителя позвонила и пожаловалась маме. Мама вместе со старшей дочерью пришли в школу и нанесли телесные повреждения учителю", - отметили в ведомстве.Также в пресс-службе рассказали, что сейчас по ситуации проводится проверка.В Telegram-канал прокуратуры Московской области сообщили, что прокуратура Московской области по данному факту проводит проверку, в ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям учителей и приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html

https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье)