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Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году

Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году - РИА Новости, 10.11.2023

Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году

В следующем году в Московской области появятся шесть новых скейт-площадок для молодежи в парках и зонах отдыха. Как рассказали в Министерстве благоустройства... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:48

2023-11-10T15:48

2023-11-10T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В следующем году в Московской области появятся шесть новых скейт-площадок для молодежи в парках и зонах отдыха. Как рассказали в Министерстве благоустройства региона, небольшие по размерам объекты будут размещаться в парке усадьбы "Фряново" в Щелкове и городском парке Шатуры, сообщил телеканал “360”.Спортивные объекты среднего размера также обустроят в сквере имени Рубцовой в Химках и Комсомольском парке в Серпухове.Большие скейт-площадки можно будет протестировать в парке "Заречная" в Балашихе и парке "Захарово" в Одинцове, говорится в сообщении министерства.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)