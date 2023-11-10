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Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году - РИА Новости, 10.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:48 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/dosug-1908693188.html
Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году
Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году - РИА Новости, 10.11.2023
Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году
В следующем году в Московской области появятся шесть новых скейт-площадок для молодежи в парках и зонах отдыха. Как рассказали в Министерстве благоустройства... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:48
2023-11-10T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В следующем году в Московской области появятся шесть новых скейт-площадок для молодежи в парках и зонах отдыха. Как рассказали в Министерстве благоустройства региона, небольшие по размерам объекты будут размещаться в парке усадьбы "Фряново" в Щелкове и городском парке Шатуры, сообщил телеканал “360”.Спортивные объекты среднего размера также обустроят в сквере имени Рубцовой в Химках и Комсомольском парке в Серпухове.Большие скейт-площадки можно будет протестировать в парке "Заречная" в Балашихе и парке "Захарово" в Одинцове, говорится в сообщении министерства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году

© РИА Новости / Алексей КуденкоМолодые люди катаются на скейт-площадке
Молодые люди катаются на скейт-площадке - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В следующем году в Московской области появятся шесть новых скейт-площадок для молодежи в парках и зонах отдыха. Как рассказали в Министерстве благоустройства региона, небольшие по размерам объекты будут размещаться в парке усадьбы "Фряново" в Щелкове и городском парке Шатуры, сообщил телеканал “360”.
Спортивные объекты среднего размера также обустроят в сквере имени Рубцовой в Химках и Комсомольском парке в Серпухове.
Большие скейт-площадки можно будет протестировать в парке "Заречная" в Балашихе и парке "Захарово" в Одинцове, говорится в сообщении министерства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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