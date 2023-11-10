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Курс доллара повысился до 92,19 рубля
Курс доллара повысился до 92,19 рубля - РИА Новости, 10.11.2023
Курс доллара повысился до 92,19 рубля
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и переходит к снижению против юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,19 рубля,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:18
2023-11-10T07:18
2023-11-10T07:18
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московская биржа
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и переходит к снижению против юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,19 рубля, китайской – до 12,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 15 копеек, до 92,19 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,61 рубля, хотя в самом начале торгов он опускался, до 12,59 рубля. С евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара повысился до 92,19 рубля
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже повысился до 92,19 рубля
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и переходит к снижению против юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,19 рубля, китайской – до 12,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 15 копеек, до 92,19 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,61 рубля, хотя в самом начале торгов он опускался, до 12,59 рубля.
С евро сделок расчетами "завтра" пока нет.