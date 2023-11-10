https://ria.ru/20231110/dollar-1908552363.html

Курс доллара повысился до 92,19 рубля

Курс доллара повысился до 92,19 рубля - РИА Новости, 10.11.2023

Курс доллара повысился до 92,19 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и переходит к снижению против юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,19 рубля,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:18

2023-11-10T07:18

2023-11-10T07:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и переходит к снижению против юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,19 рубля, китайской – до 12,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 15 копеек, до 92,19 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,61 рубля, хотя в самом начале торгов он опускался, до 12,59 рубля. С евро сделок расчетами "завтра" пока нет.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика