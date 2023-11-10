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На улицы Нью-Йорка вышли сотни демонстрантов, поддерживающих Палестину
На улицы Нью-Йорка вышли сотни демонстрантов, поддерживающих Палестину - РИА Новости, 10.11.2023
На улицы Нью-Йорка вышли сотни демонстрантов, поддерживающих Палестину
Колонна из сотен демонстрантов в поддержку Палестины движется по центральным улицам Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:20
2023-11-10T02:20
2023-11-10T09:54
нью-йорк (город)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ЙОРК, 10 ноя - РИА Новости. Колонна из сотен демонстрантов в поддержку Палестины движется по центральным улицам Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости. Люли несут в руках флаги Палестины и требуют свободы для палестинского народа. Участники шествия движутся по 42-й авеню с запада на восток в сторону центрального вокзала Нью-Йорка Гранд Централ. Колонну сопровождает полиция. В воздухе зависли вертолеты.
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нью-йорк (город), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Нью-Йорк (город), Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
На улицы Нью-Йорка вышли сотни демонстрантов, поддерживающих Палестину
По улицам Нью-Йорка движется колонна из сотен пропалестинских демонстрантов