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Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию - РИА Новости, 10.11.2023
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00:55 10.11.2023 (обновлено: 05:16 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/dagestan-1908537633.html
Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию
Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию - РИА Новости, 10.11.2023
Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию
Власти Дагестана предупредили о рассылке новых провокационных сообщений с призывами к несанкционированным акциям и напомнили об административной и уголовной... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:55
2023-11-10T05:16
владимир путин
whatsapp inc.
россия
махачкала
тель-авив
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Дагестана предупредили о рассылке новых провокационных сообщений с призывами к несанкционированным акциям и напомнили об административной и уголовной ответственности за участие в них."В дагестанском сегменте WhatsApp вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям. Провокаторы, не проявляя изобретательности, рассылают одно и то же сообщение, текст которого в точности повторяет призывы, размещенные накануне 5 ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы республики. Большинство дагестанцев, выразили уверенность власти, осознают, что основная цель авторов — дестабилизировать ситуацию в республике. Сами зачинщики, отметили в администрации, "не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана". "В этой связи напомним: за участие в несанкционированном митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении. Статья 212.1 Уголовного кодекса России предусматривает за нарушение порядка организации или проведения митинга крупный штраф, длительные обязательные, исправительные и принудительные работы либо до пяти лет лишения свободы, напомнили авторы обращения.Административная ответственность предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест. "Просим внимательно относиться к получаемой информации и не доверять непроверенным источникам", – говорится в сообщении. В Дагестане 29 октября на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. МВД возбудило уголовное дело. По последним данным МВД, задержаны более 200 человек, на 155 из них составлены административные материалы. Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
https://ria.ru/20231102/proschenie-1907048798.html
россия
махачкала
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владимир путин, whatsapp inc., россия, махачкала, тель-авив
Владимир Путин, WhatsApp Inc., Россия, Махачкала, Тель-Авив
Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию

В Дагестане напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Дагестана предупредили о рассылке новых провокационных сообщений с призывами к несанкционированным акциям и напомнили об административной и уголовной ответственности за участие в них.
«
"В дагестанском сегменте WhatsApp вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям. Провокаторы, не проявляя изобретательности, рассылают одно и то же сообщение, текст которого в точности повторяет призывы, размещенные накануне 5 ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы республики.
Большинство дагестанцев, выразили уверенность власти, осознают, что основная цель авторов — дестабилизировать ситуацию в республике. Сами зачинщики, отметили в администрации, "не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана".
"В этой связи напомним: за участие в несанкционированном митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Статья 212.1 Уголовного кодекса России предусматривает за нарушение порядка организации или проведения митинга крупный штраф, длительные обязательные, исправительные и принудительные работы либо до пяти лет лишения свободы, напомнили авторы обращения.
Административная ответственность предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест.
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"Просим внимательно относиться к получаемой информации и не доверять непроверенным источникам", – говорится в сообщении.
В Дагестане 29 октября на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. МВД возбудило уголовное дело. По последним данным МВД, задержаны более 200 человек, на 155 из них составлены административные материалы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
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