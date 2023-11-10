Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию
В Дагестане напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Дагестана предупредили о рассылке новых провокационных сообщений с призывами к несанкционированным акциям и напомнили об административной и уголовной ответственности за участие в них.
«
"В дагестанском сегменте WhatsApp вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям. Провокаторы, не проявляя изобретательности, рассылают одно и то же сообщение, текст которого в точности повторяет призывы, размещенные накануне 5 ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы республики.
Большинство дагестанцев, выразили уверенность власти, осознают, что основная цель авторов — дестабилизировать ситуацию в республике. Сами зачинщики, отметили в администрации, "не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана".
"В этой связи напомним: за участие в несанкционированном митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Статья 212.1 Уголовного кодекса России предусматривает за нарушение порядка организации или проведения митинга крупный штраф, длительные обязательные, исправительные и принудительные работы либо до пяти лет лишения свободы, напомнили авторы обращения.
Административная ответственность предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест.
"Просим внимательно относиться к получаемой информации и не доверять непроверенным источникам", – говорится в сообщении.
В Дагестане 29 октября на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. МВД возбудило уголовное дело. По последним данным МВД, задержаны более 200 человек, на 155 из них составлены административные материалы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.