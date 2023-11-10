https://ria.ru/20231110/dagestan-1908537633.html

Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию

Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию - РИА Новости, 10.11.2023

Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию

Власти Дагестана предупредили о рассылке новых провокационных сообщений с призывами к несанкционированным акциям и напомнили об административной и уголовной... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:55

2023-11-10T00:55

2023-11-10T05:16

владимир путин

whatsapp inc.

россия

махачкала

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Дагестана предупредили о рассылке новых провокационных сообщений с призывами к несанкционированным акциям и напомнили об административной и уголовной ответственности за участие в них."В дагестанском сегменте WhatsApp вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям. Провокаторы, не проявляя изобретательности, рассылают одно и то же сообщение, текст которого в точности повторяет призывы, размещенные накануне 5 ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы республики. Большинство дагестанцев, выразили уверенность власти, осознают, что основная цель авторов — дестабилизировать ситуацию в республике. Сами зачинщики, отметили в администрации, "не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана". "В этой связи напомним: за участие в несанкционированном митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении. Статья 212.1 Уголовного кодекса России предусматривает за нарушение порядка организации или проведения митинга крупный штраф, длительные обязательные, исправительные и принудительные работы либо до пяти лет лишения свободы, напомнили авторы обращения.Административная ответственность предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест. "Просим внимательно относиться к получаемой информации и не доверять непроверенным источникам", – говорится в сообщении. В Дагестане 29 октября на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. МВД возбудило уголовное дело. По последним данным МВД, задержаны более 200 человек, на 155 из них составлены административные материалы. Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html

https://ria.ru/20231102/proschenie-1907048798.html

россия

махачкала

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, whatsapp inc., россия, махачкала, тель-авив