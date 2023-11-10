https://ria.ru/20231110/covid-1908775831.html

ВОЗ обновила свои рекомендации по COVID-19, изменив оценки групп риска

ВОЗ обновила свои рекомендации по COVID-19, изменив оценки групп риска - РИА Новости, 10.11.2023

ВОЗ обновила свои рекомендации по COVID-19, изменив оценки групп риска

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив систему оценки опасности вируса для человека, в том числе... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:39

2023-11-10T20:39

2023-11-10T20:39

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив систему оценки опасности вируса для человека, в том числе исключив людей старше 65 лет из группы высокого риска. Организация добавила новую среднюю группу риска, в которую теперь включаются в том числе люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, раком и рядом других болезней. Они раньше попадали в категорию высокого риска. "ВОЗ обновила свои рекомендации по лечению COVID-19, включив в них пересмотренные рекомендации для пациентов с нетяжелой формой COVID-19... Средний (уровень риска – ред.): люди старше 65 лет, люди, которые страдают ожирением, диабетом и/или хроническими заболеваниями, включая хроническую обструктивную болезнь легких, заболевания почек или печени, рак, люди с ограниченными возможностями и с сопутствующими хроническими заболеваниями находятся в группе умеренного риска, с возможным уровнем госпитализации 3%", - написала организация в релизе, опубликованном на ее официальном сайте. Новый подход призван помочь медицинским работникам определять лиц с высоким, средним и низким риском госпитализации. Кроме того, в своем релизе ВОЗ продолжает рекомендовать препараты на основе нирматрелвила и ритонавира людям с умеренным и высоким риском госпитализации. При этом людям с низким риском госпитализации организация рекомендует не использовать противовирусные лекарства, а при необходимости принимать препараты для снижения выраженности симптомов (например, анальгетики). Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию.

https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html

https://ria.ru/20231108/kovid-1908138988.html

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воз, коронавирус covid-19