https://ria.ru/20231110/chukotka-1908697646.html
В МЧС рассказали о состоянии найденного на Чукотке капитана аварийного Ан-2
В МЧС рассказали о состоянии найденного на Чукотке капитана аварийного Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
В МЧС рассказали о состоянии найденного на Чукотке капитана аварийного Ан-2
Капитан самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, находится в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:00
2023-11-10T16:00
2023-11-10T16:03
происшествия
чукотка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Капитан самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, находится в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МЧС РФ.Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашли - все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли сотрудники артели. Его, пассажира и второго пилота повезли в артель, сообщали РИА Новости в ООО "Артель старателей "Полярная""Поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
чукотка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Чукотка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
В МЧС рассказали о состоянии найденного на Чукотке капитана аварийного Ан-2
МЧС: капитан аварийного Ан-2 на Чукотке находится в тяжелом состоянии
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Капитан самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, находится в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашли - все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли сотрудники артели. Его, пассажира и второго пилота повезли в артель, сообщали РИА Новости в ООО "Артель старателей "Полярная"
"Поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.
Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2023 годах